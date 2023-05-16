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Экономика
16 мая 2023, 18:41

Свердловские компании провели более 130 деловых встреч на промышленной выставке в Казахстане

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Поездку экспортеров в Казахстан организовало правительство области. Фото: Павел Ворожцов

В течение трех дней на Международной выставке обрабатывающей промышленности Kazakstan Industry Week свердловские промышленники стали участниками более 130 встреч с представителями зарубежных компаний и органов власти Республики Казахстан. Эти переговоры могут принести уральским компаниям контракты на 100 000 долларов.

Поездку экспортеров под руководством министра международных и внешнеэкономических связей Вячеслава Ярина организовало правительство области в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в развитие договоренностей губернатора Евгения Куйвашева с руководством министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В выставке участвовали 11 свердловских компаний. Предприниматели обсудили с потенциальными партнерами возможности экспорта продукции, а также локализации производства в Казахстане.

Так, фирма "Гидронт" презентовала на выставке свое гидравлическое оборудование, Свердловский инструментальный завод — металлорежущий инструмент, Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова представил продукты гальванического производства. Также в состав бизнес-миссии вошли представители Уральского завода гражданской авиации, холдинг "Уралкран", производители промышленных фильтрующих элементов, смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, упаковок.

Kazakstan Industry Week в этом году объединила 6 профильных выставок. В них приняли участие 250 экспонентов из 17 стран. Мероприятие посетили 5 000 человек. Оператором экспозиции Свердловской области в Казахстане выступило региональное Агентство по привлечению инвестиций.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что свердловские компании представляют регион на промышленной выставке в Казахстане.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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