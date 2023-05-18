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18 мая 2023, 14:43

У премии "Номер один" появилась новая номинация — "За вклад в развитие Екатеринбурга"

Премия "Номер один"

Новой номинацией будет отмечено крупное промышленное предприятие Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей "Номер один" учредила специальную номинацию "За вклад в развитие Екатеринбурга". Она приурочена к 300-летию города.

Новой номинацией будет отмечено крупное промышленное предприятие Екатеринбурга, которое в 2012–2022 годах внесло значительный вклад в развитие мегаполиса. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города со ссылкой на Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей.

При выборе номинантов оргкомитет премии "Номер один" оценивал объем расходов предприятия на строительство и содержание поликлиник, музеев, спортивных учреждений, благотворительность, возведение жилья для работников, поддержку молодых сотрудников. Компания также должна была показать положительную динамику по ключевым экономическим показателям в 2012–2022 годах, инвестировать в свое развитие и осваивать новую продукцию.

Отметим, что в этом году церемония вручения премии "Номер один" пройдет 26 мая.

Ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей "Номер один" учреждена в 2016 году Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой при поддержке правительства Свердловской области. Соорганизатором выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге назовут самые эффективные уральские предприятия.

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Областная газета Свердловской области

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