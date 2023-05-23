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23 мая 2023, 11:52

С января 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на четверть

Рукопожатие на фоне флагов России и Китая

Два года подряд объем взаимной торговли с Китаем повышается примерно на треть. Фото: Алексей Кунилов

По итогам первого квартала объем взаимной торговли между Россией и Китаем увеличился почти на четверть — до 52 млрд долларов. Об этом на Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Наша страна ориентируется на динамично развивающиеся рынки. Мы расширили торговые контакты с государствами с быстрорастущими экономиками. Эти слова в полной мере относятся и к нашему большому другу — Китаю", — приводит слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

В прошлом году внешнеторговый оборот России в целом вырос более чем на 8% — до 850 млрд долларов. Экспорт увеличился почти на 20%.

Два года подряд объем взаимной торговли с Китаем повышается примерно на треть. В 2022 году он достиг 190 млрд долларов.

"Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин, — довести взаимный товарооборот до 200 млрд долларов", — рассказал Михаил Мишустин.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге забронировано 99% площадей.

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Областная газета Свердловской области

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