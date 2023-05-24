В Нижнем Тагиле предприниматели получили награды губернатора Свердловской области

Бизнес-завтраки позволяют получить обратную связь о существующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Предприниматели Горнозаводского округа встретились с министром инвестиций и развития Свердловской области Вадимом Третьяковым и директором Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр "Мой бизнес") Валерием Пиличевым и обсудили перспективы развития бизнеса. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В бизнес-завтраке, который прошел в рамках Уральской недели предпринимательства, приняли участие около 100 бизнесменов. Мероприятие отвечает задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, на Среднем Урале продолжает расти количество предприятий малого и среднего бизнеса. По данным на 10 мая, зарегистрировано 207 010 субъектов предпринимательства.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Быстрыми темпами растет количество самозанятых — в апреле их число превысило 200 тысяч. Значительное число предпринимателей и самозанятых работают в Горнозаводском управленческом округе и в Нижнем Тагиле", — рассказал Вадим Третьяков.

На встрече благодарственными письмами и грамотами губернатора Свердловской области и министерства инвестиций и развития отмечены Михаил Верхотуркин, Роман Жуков, Юрий Афенк, Вячеслав Медведев, Игорь Бабин.

В дни Уральской бизнес-недели Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства организовал неформальные встречи с предпринимателями во всех управленческих округах региона.

"Традиция бизнес-завтраков в управленческих округах поддерживается много лет. Возможность открытого диалога — большая ценность таких встреч. Они позволяют получить обратную связь о существующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса, необходимости их доработки", — сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Он также добавил, что предприниматели могут напрямую задать вопросы представителям региональной и муниципальной власти.

Среди предпринимателей Горнозаводского округа востребованы как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки муниципального фонда. За 2022 год было выдано 162 займа на общую сумму почти 312 миллионов рублей. В мероприятиях, организованных муниципальным фондом, приняли участие 655 человек. За прошедший год специалисты фонда провели 641 консультацию начинающих и действующих предпринимателей, а также самозанятых.

В России День предпринимательства отмечают в 16-й раз. В Свердловской области в эти дни проходит Уральская бизнес-неделя. В 2023 году в ее программу вошли около 50 мероприятий, в том числе форумы "Финмаркет" и "Грабли для бизнеса", бизнес-завтраки в муниципалитетах.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области стартовала Уральская бизнес-неделя.

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