Члены правительства Свердловской области отметили устойчивость бюджета региона в 2022 году

Отмечается увеличение поступлений по НДФЛ, в том числе за счет роста фонда заработной платы. Фото: Павел Ворожцов

На заседании кабинета министров 25 мая одобрен отчет о бюджете Свердловской области. В прошлом году он был исполнен в рамках запланированных показателей. Этому способствовала устойчивая экономическая ситуация в регионе.

По данным министра финансов Свердловской области Александра Старкова, доходы казны составили 372,8 миллиарда рублей. Это на 13,7 миллиарда выше показателей предыдущего года. На 29,5 миллиардов рублей выросли и доходы местных бюджетов. Их сумма — 223,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"На устойчивость бюджетных доходов в 2022 году повлиял рост налоговых источников. В первую очередь мы отмечаем увеличение поступлений по НДФЛ, в том числе за счет роста фонда заработной платы и работе по ее легализации: в прошлом году более 2,5 тысяч работодателей довели заработную плату до среднего уровня в своих отраслях", — рассказал Александр Старков.

Он также добавил, что возросли поступления в областную казну по упрощенной системе налогообложения, налогу на имущество организаций, акцизам. Увеличились и безвозмездные поступления из других бюджетных источников.

По сравнению с 2021 годом расходы бюджета Свердловской области выросли на 31,7 миллиарда рублей и составили 375,4 миллиарда рублей. Социальная поддержка жителей региона стала приоритетной в бюджетном финансировании. Расходы социальной направленности в 2022 году увеличились по сравнению с предыдущим периодом на 18 миллиардов рублей и составили 250,2 миллиарда рублей. Выполнены поручения Президента России Владимира Путина по повышению зарплат отдельным категориям бюджетников, индексации социальных пособий и выплат, поддержки семей с детьми.

На финансирование социальной сферы направлено 94,3 миллиарда рублей, образования — 91,1 миллиарда рублей, здравоохранения — 41,1 миллиарда рублей (без средств ТФОМС).

Дополнительные федеральные средства были направлены в том числе на социальные выплаты, модернизацию первичного звена здравоохранения, создание новых мест в образовательных организациях, строительство спортивных объектов, дорожную деятельность и другие мероприятия, оказывающие непосредственное влияние на социально-экономическое развитие Свердловской области и качество жизни свердловчан.

Члены правительства одобрили отчет об исполнении областного бюджета в 2022 году и направили его на утверждение в Законодательное собрание Свердловской области.

Напомним, ранее Алексей Шмыков поставил задачу ускорить заключение контрактов для Свердловской области в рамках нацпроектов.