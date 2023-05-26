Евгений Куйвашев вместе с участниками проекта "Сухой порт" обсудил вопросы транспортно-логистического развития Среднего Урала

На совещании обсуждалось поступательное развитие транспортно-логистических центров, размещенных в регионе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Вопросы транспортно-логистического развития региона стали темой встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с участниками масштабного проекта "Сухой порт" — начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым и руководителем компании-инвестора проекта по созданию транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Уральский" Александром Кахидзе.

На рабочем совещании обсуждалось поступательное развитие транспортно-логистических центров, размещенных в регионе, и наращивание объема железнодорожных грузовых перевозок через территорию Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Проект "Сухой порт" реализуется в Свердловской области по инициативе Евгения Куйвашева. Расположение региона, а также существующая и создаваемая здесь инфраструктура позволят сделать Средний Урал одним из ведущих в стране распределительных центров.

По словам главы региона, "Сухой порт" должен стать мультимодальным звеном для связи Северного морского пути и Транссиба с Западным Китаем и Каспийским морем.

"Важно тщательно просчитать объемы перевозок по создаваемой инфраструктуре, в том числе транзита через "Сухой порт". Также у нас должно быть четкое понимание, какие грузы мы сможем перевозить по Северному морскому пути. Одним из ключевых объектов "Сухого порта" является ТЛЦ "Уральский". Актуальными остаются вопросы развития дорожной сети в районе ТЛЦ, а также обеспечение отправки заявленных объемов контейнерных поездов", — отметил Евгений Куйвашев.

В ноябре 2022 года реализован первый этап строительства транспортно-логистического центра "Уральский" в районе железнодорожной станции "Аппаратная". Там обрабатываются все виды грузов, проводится комплексное терминальное обслуживание. Следующим шагом должно стать строительство транспортно-логистического центра "Екатеринбург" в Сысертском городском округе. Ежегодная пропускная способность его должна составить 9,1 миллиона тонн к 2035 году. Реализация в Свердловской области мероприятий проекта "Сухой порт" предполагает и развитие железнодорожной инфраструктуры.

На совещании Евгений Куйвашев отметил, что должно быть четкое понимание, какие грузы регион сможет перевозить по Северному морскому пути. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, Екатеринбургский транспортный терминал стал обладателем Гран-при за проект "Транспортно-логистический центр "Уральский".

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