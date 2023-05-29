Точкой входа в Урало-Сибирский регион для турецких бизнес-партнеров может стать Свердловская область

Между Турцией и Свердловской областью отлажены транспортные связи. Фото: Галина Соловьева

В Москве министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков в рамках форума "Россия — Турция: вектор стратегического партнерства и делового взаимодействия" презентовал перспективы взаимодействия Свердловской области и Турции в сферах логистики и транспорта. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Отметим, что вопросы транспортно-логистического развития региона лично контролирует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его инициативе на Среднем Урале реализуется проект "Сухой порт", который сделает Екатеринбург крупнейшим логистическим хабом страны. Создание центра позволит расширить международную торговлю, повысить эффективность перевозок и логистических услуг и снизить их стоимость, обеспечить потребности различных регионов в части выхода к морским границам. Несколько крупных транспортных и логистических объектов станут системообразующими элементами проекта.

По словам Вадима Третьякова, между Турцией и Свердловской областью отлажены транспортные связи. Авиаперевозки — наиболее проработанный сегмент. Сектор автоперевозок является быстрорастущим. Взрывной рост отмечался в период 2010–2020-х годов. По данным регионального отделения Ассоциации международных перевозчиков, из Свердловской области совершалось от 30 до 60 рейсов в год.

"В прошлом году этот показатель вырос на порядок — более 400 рейсов. За первые 4 месяца этого года — уже полторы сотни. Очевидно, что изменение логистических коридоров и цепочек, стартовавшее в 2022 году, кардинально усилило значение автокоридора Россия — Турция и для свердловских предприятий", — рассказал Вадим Третьяков.

Он также добавил, что реализация прямых железнодорожных перевозок в Стамбул и Мерсин, анонсированных "РЖД логистикой" в прошлом году, также приведет к трансформации сообщения со Свердловской областью.

"С учетом оптимизации транспортного сообщения и терминально-логистических возможностей, которые происходят прямо сейчас, мы можем предложить Свердловскую область как своего рода "точку входа" для заинтересованных турецких компаний в Урало-Сибирский регион России", — отметил Вадим Третьяков.

Также министр инвестиций и развития Свердловской области подчеркнул, что правительством региона создан портал Made in Ural, на котором представлена продукция 700 предприятий, готовых поставлять свою продукцию на рынок Турции.

В числе приоритетных задач форума "Россия — Турция: вектор стратегического партнерства и делового взаимодействия" — развитие и укрепление контактов между турецкими и российскими компаниями, организация совместных инвестиционных проектов и внешнеторговых сделок, что соответствует задачам национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Ранее "Областная газета" писала, что Центр поддержки экспорта помог уральским предпринимателям найти иностранных партнеров в 14 странах мира.