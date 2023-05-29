Делегация Свердловской области знакомится с ведущими производствами Ирана

В состав бизнес-миссии вошли производители промышленного, медицинского оборудования, труб и керамических изделий. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские предприниматели под руководством заместителя губернатора Василия Козлова работают в Иране. Возможность наладить деловые контакты с зарубежными партнерами в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" получили 12 уральских компаний.

В состав бизнес-миссии вошли производители промышленного, медицинского оборудования, труб и керамических изделий. Цель визита — продвинуть уральскую продукцию на иранский рынок. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам Василия Козлова, партнерские связи региона с Ираном имеют давнюю историю.

"Еще в советские времена наш знаменитый завод Уралмаш поставлял на иранский рынок нефтедобывающее оборудование, уральские специалисты участвовали в оснащении Исфаханского металлургического завода и атомной электростанции "Бушер", участвовали в проектировании и строительстве промышленных фабрик на месторождении Санган", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

Руководитель бизнес-миссии также отметил, что успехи иранской промышленности в сфере фарминдустрии, приборостроения, автомобилестроения, масштабные инфраструктурные проекты Ирана по развитию энергетики говорят о высоком потенциале торгово-экономического сотрудничества.

В числе участников бизнес-миссии Свердловской области — Красногвардейский машиностроительный завод, завод керамических изделий, машиностроительный холдинг, "Специальные технологии", "УралАктив", "Лаборатория будущего", "Вектор — Медицинские Системы", "Аспект Медикал", "Промэнерго", "Уралгипротранс", "Инжиниринг Титан", НПО "Экспериментальный завод".

Свердловские предприниматели в Тегеране участвуют в бирже контактов, встречаются с представителями иранских Министерств энергетики, промышленности, здравоохранения и Организации содействия торговле.

Представители конгресс-бюро Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области презентуют иранским властям конгрессно-выставочные возможности Среднего Урала.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области организовало для представителей 10 компаний региона поездку в Иран.