В Екатеринбурге проходит форум, посвященный эффективности нацпроекта "Производительность труда"

Эксперты рассказали об оптимизации производственных и бизнес-процессов, мотивации персонала, модернизации системы планирования и других инструментах. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Представители более 70 компаний обсуждают с экспертами Регионального центра компетенций эффективность внедрения инструментов национального проекта "Производительность труда", который курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Форум, посвященный реализации нацпроекта, проходит в Екатеринбурге 31 мая.

По данным первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, в нацпроект вовлечены 195 предприятий региона. Все больше компаний проявляют к нему интерес для решения актуальных задач. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В связи с ростом заказов, переориентацией на новые рынки мы столкнулись с нехваткой рабочих рук. По итогам первого квартала 2023 года в промышленности заняты 423 тысячи работников, это почти на 15 тысяч больше, чем на конец минувшего года. Повышение производительности — ключевая цель нацпроекта, которая помогает достойно ответить на новые вызовы", — сказал Алексей Шмыков.

Он также добавил, что предприятия-участники могут рассчитывать на господдержку, как организационную, так и финансовую — в привлечении льготных займов и применении инвестиционного налогового вычета.

Участники форума в формате мозгового штурма выработали решения для увеличения прибыли за счет вскрытия внутренних резервов производительности. Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда рассказали о таких инструментах, как оптимизация производственных и бизнес-процессов, мотивация и вовлеченность персонала, модернизация системы планирования, внедрение проектного подхода, формирование культуры непрерывных улучшений.

В рамках форума Алексей Шмыков вручил награды 16 предприятиям региона, которые наиболее активно участвуют в нацпроекте. В их числе: Богословский кабельный завод, Серовский гормолзавод, "Уралтранстром", "УБТ-Сервис", Первоуральский автоагрегатный завод, "Уралхиммаш", "ПродУпак", "Металлист", "Уралэлектромедь", ТЗК "Райвал", "Б-Истокское РТПС", корпорация "ВСМПО-АВИСМА", Уральский турбинный завод, Среднеуральский медеплавильный завод, "Изомакс Рус", концерн "Уралэлектроремонт".

В Свердловской области по итогам реализации национального проекта "Производительность труда" к участию планируется привлечь не менее 264 региональных предприятий.

Алексей Шмыков вручил награды 16 предприятиям региона, которые наиболее активно участвуют в нацпроекте. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков посетил ряд предприятий Кушвы.