Свердловская область усилит продвижение уральской продукции на внутренние и внешние рынки

Увеличение экспортной выручки предприятий обеспечивает и рост отчислений налога на прибыль в областной бюджет. Фото: Владимир Мартьянов

Усилить продвижение уральской продукции на внутренние и внешние рынки можно благодаря расширению взаимодействия с партнерами из дружественных стран и содействию экспорту товаров, произведенных свердловскими предприятиями. Наращивание темпов работы в данном направлении стало темой заседания регионального правительства 8 июня.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Василия Козлова, начиная с 2016 года системное финансирование из федерального и областного бюджетов мероприятий по поддержке экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) привело к росту экспорта продукции этой категории предпринимателей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Динамика экспорта субъектов МСП не была подвержена колебаниям мировой конъюнктуры при снижении цен на металлы", — уточнил Василий Козлов.

Увеличение экспортной выручки предприятий обеспечивает и рост отчислений налога на прибыль в областной бюджет. На развитие международной кооперации и экспорта в Свердловской области в 2023 году предусмотрено 8 миллионов рублей.

Заместитель губернатора также отметил, что в настоящий момент ожидается продление срока реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркивал значимость наращивания объемов импортозамещения с учетом актуальной ситуации в мировой экономике. По мнению главы региона, санкции, которые были применены к России, вызывают интерес к их преодолению, в том числе за счет создания высокотехнологичного отечественного продукта.

Для поддержки участников внешнеэкономической деятельности в регионе прошли консультации с участием таможенных органов, Уральского главного управления Банка России, транспортных компаний.

Для развития делового сотрудничества и продвижения уральской продукции на внутренний и внешний рынки имеют большое значение Международная промышленная выставка ИННОПРОМ и Российско-Китайское ЭКСПО, которые пройдут в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Участниками форумов станут экспортно ориентированные уральские компании. Также организовано 8 бизнес-миссий для презентации экспортных возможностей свердловских предприятий, в том числе в Армении, Турции, Беларуси.

Межрегиональное взаимодействие также оказывает позитивное влияние на продвижение продукции. Правительство Свердловской области имеет соглашения о сотрудничестве с 76 российскими регионами.

Комплексный подход действует в отношении насыщения внутреннего рынка товарами местного производства. Работа ведется в рамках соглашений о сотрудничестве с другими регионами и торговыми сетями Свердловской области за счет развития кооперационных связей и активной выставочно-конгрессной деятельности.

Ранее "Областная газета" писала, что в выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге могут принять участие мастера народных промыслов.

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