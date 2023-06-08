Свердловские компании смогут бесплатно экспонироваться на выставках в Китае

Сейчас идет проработка механизмов сотрудничества с Китаем. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

У предприятий Среднего Урала появится возможность бесплатно продемонстрировать продукцию на бизнес-выставках в Китае. Представители Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области и отделения Всекитайской торговой палаты в городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян обсудили перспективы сотрудничества.

По словам генерального директора Агентства по привлечению инвестиций области Михаила Васильева, Китай заинтересован в работе с Россией, и в частности со Свердловской областью как передовым промышленным регионом. Официальная делегация из Хэйлунцзяна планирует принять участие в Российско-Китайском ЭКСПО, представители провинции уже побывали в Екатеринбурге и оценили выставочную площадку. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Власти региона смотрят дальше и точно знают, что свердловская продукция будет интересна в КНР, поэтому пригласили наши предприятия на свои выставки", — добавил Михаил Васильев.

Стенды свердловским производителям будут предоставлены на ближайших выставках в Китае. Отделение Всекитайской торговой палаты в Хэйхэ уже заключило соответствующие соглашения с несколькими городами КНР, в которых проходят мероприятия. Число площадок постоянно растет. Так, в сентябре уральские компании будут экспонироваться на крупной сельскохозяйственной выставке.

Сейчас идет проработка механизмов сотрудничества с Китаем. Окончательные договоренности будут достигнуты во время Российско-Китайского ЭКСПО, которое пройдет 10–13 июля в Екатеринбурге параллельно с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ. Там представители КНР презентуют свои выставочные возможности, познакомятся с руководством свердловских компаний и посетят местные производства. После этого Агентство по привлечению инвестиций анонсирует полный список китайских выставок, где уральские предприятия смогут бесплатно представить свою продукцию.

Хэйхэ — город на Амуре, на северо-востоке Китая. Это логистический центр с большим количеством складов и зоной свободной торговли. С российским Благовещенском его связывает автомобильный мост длиной в 650 метров и речное сообщение. Провинция Хэйлунцзян — один из производственных центров КНР. Среди его важнейших отраслей экономики: машиностроение, нефтехимия, энергетика и пищевая промышленность. Ранее регион подписал соглашения о сотрудничестве со Свердловской областью.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Отметим, что расширение взаимодействия с партнерами из дружественных стран и содействие экспорту товаров, произведенных свердловскими предприятиями, позволит усилить продвижение уральской продукции на внутренние и внешние рынки. Наращивание темпов работы в данном направлении стало основной темой заседания регионального правительства 8 июня.

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