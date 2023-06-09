Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России не стал изменять ключевую ставку. Фото: Галина Соловьева

Ключевая ставка сохранена в России на уровне 7,5% годовых. Решение принято Советом директоров Центробанка, сообщает пресс-служба регулятора.

По данным Банка России, дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления допускаем возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях Совета директоров для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", — отмечается на сайте регулятора.

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция в текущем году сохранится на уровне 4,5–6,5%, а в 2024 году вернется на показатель в 4%.

Напомним, Центробанк установит единые требования, регулирующие рынок рассрочки платежей за товары.