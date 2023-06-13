Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым примет участие в ПМЭФ-2023

Завтра в Санкт-Петербурге стартует Международный экономический форум (ПМЭФ-2023). Участие в нем примет делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым.
26-й Петербургский международный форум пройдет с 14 по 17 июня в выставочном центре "Экспофорум". Главная тема этого года: "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
Центральным событием ПМЭФ станет пленарное заседание, на котором запланировано выступление Владимира Путина.
В рамках форума также состоятся деловые мероприятия, которые пройдут в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, Китая, Индии.
Программа деловых мероприятий ПМЭФ разделена на несколько тематических направлений:
- "Выстраивая технологический суверенитет",
- "Народосбережение и качество жизни — основной приоритет",
- "Рынок труда: ответ на новые вызовы",
- "Мировая экономика в эпоху глобального перелома",
- "Российская экономика: от адаптации к росту".
Программа ПМЭФ-2023 включает в себя более 150 сессий, мастер-классов и деловых встреч.
Напомним, в Свердловской области с 10 по 13 июля состоится международная выставка ИННОПРОМ. Средний Урал представят 35 компаний.