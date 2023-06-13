Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым примет участие в ПМЭФ-2023

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в ПМЭФ-2023. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Завтра в Санкт-Петербурге стартует Международный экономический форум (ПМЭФ-2023). Участие в нем примет делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым.

26-й Петербургский международный форум пройдет с 14 по 17 июня в выставочном центре "Экспофорум". Главная тема этого года: "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".

Центральным событием ПМЭФ станет пленарное заседание, на котором запланировано выступление Владимира Путина.

В рамках форума также состоятся деловые мероприятия, которые пройдут в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, Китая, Индии.

Программа деловых мероприятий ПМЭФ разделена на несколько тематических направлений:

"Выстраивая технологический суверенитет",

"Народосбережение и качество жизни — основной приоритет",

"Рынок труда: ответ на новые вызовы",

"Мировая экономика в эпоху глобального перелома",

"Российская экономика: от адаптации к росту".

Программа ПМЭФ-2023 включает в себя более 150 сессий, мастер-классов и деловых встреч.

Напомним, в Свердловской области с 10 по 13 июля состоится международная выставка ИННОПРОМ. Средний Урал представят 35 компаний.