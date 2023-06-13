Свердловская область получит более 285 миллионов рублей на строительство модульных гостиниц

В 2024 году в Свердловскую область поступят средства на возведение модульных гостиниц. Фото: Павел Ворожцов

Более 285 миллионов рублей поступят из федерального бюджета на Средний Урал в 2024 году на возведение модульных гостиниц. Заявку на финансирование губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил в мае, сообщает департамент информационной политики региона.

Всего на создание модульных гостиниц в 2023–2024 годах средства получат 38 регионов на условия софинансирования. В общей сложности субъектам РФ будет направлено около 8 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

"Поддержка индустрии важна и для регионов, и для целого ряда смежных отраслей, ведь это позволяет увеличивать кратно число новых рабочих мест. По поручению Президента Правительство выделяет средства, которые помогут инвесторам активнее создавать дополнительные места проживания для путешествующих граждан. Поэтому продолжаем субсидировать возведение модульных некапитальных строений. Расселять гостей в них можно круглый год, а строительство идет гораздо быстрее, что позволяет бизнесу, причем малому и среднему, скорее окупать затраты", — подчеркнул на совещании с вице-премьерами председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Благодаря финансовой поддержке в Свердловской области станет на 200 гостиничных номеров больше.

Отметим, в текущем году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" регион получил субсидии в размере 590 млн руб.

Напомним, 88,2 миллиона рублей в 2023 году направят на возведение 20 глэмпингов в 14 свердловских муниципалитетах.