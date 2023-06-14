В Свердловской области механизм комплексного развития территорий показывает свою эффективность

Механизм позволяет строить жилье и ускоренными темпами расселять аварийный жилищный фонд. Фото: пресс-служба Аппарата полпреда Президента РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что механизм комплексного развития территорий (КРТ) активно применяется и на деле показывает свою эффективность. В округе ведется работа над 150 проектами. Их реализация позволит построить почти 10 миллионов квадратных метров жилья, расселить более полутора миллионов ветхого и аварийного жилфонда.

"Механизм позволяет не просто строить жилье, а ускоренными темпами расселять аварийный жилищный фонд. Комплексно благоустраивать территории, давать новую жизнь ранее неиспользуемым земельным участкам, улучшать облик городов", — отметил Владимир Якушев.

В Уральском федеральном округе на земельных участках площадью более 1,7 тыс. га планируется построить жилые дома площадью 9,6 млн кв. м, а также нежилые объекты площадью почти 1 млн кв. м. Должно быть расселено почти 185 тысяч квадратных метров аварийного жилья и более 1,5 миллионов квадратных метров неблагоустроенного жилищного фонда, сообщает пресс-служба Аппарата полпреда Президента РФ в УрФО.

По трети проектов заключены договоры КРТ. По 23 проектам разработана и утверждена документация по планировке территории. По двум проектам КРТ выданы разрешения на строительство 17 тысяч кв. м жилья и 8,5 тысяч кв. м нежилых объектов в Нижнем Тагиле и Челябинске.

Благодаря реализации проектов комплексного развития территорий в УрФО уже расселено более 70 тысяч кв. м аварийного жилья и 150 тысяч кв. м ветхого и неблагоустроенного жилфонда.

Ранее "Областная газета" писала, что в мэрии Екатеринбурга определили новые площадки, которые будут отданы под застройку в рамках программы комплексного развития территорий.