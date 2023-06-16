Свердловские власти поддержат модернизацию производства стройматериалов

Подготовлен ряд предложений по мерам поддержки предприятий, которые будут производить модернизацию. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На полях Петербургского международного экономического форума по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева его заместитель Дмитрий Ионин и генеральный директор ООО "Сен-Гобен Строительная продукция Рус" Рафаэль Зохрабян обсудили вопросы поддержки областными властями модернизации мощностей по производству строительных материалов и помощи в выстраивании взаимодействия с торговыми сетями. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам Дмитрия Ионина, подготовлен ряд предложений по мерам поддержки предприятий, которые будут производить модернизацию.

"Такие планы, насколько нам известно, сегодня есть, объем выпуска вашей продукции растет. Сегодня важен выход с этой продукцией на новые рынки, на полки магазинов. В том числе мы встречались и с собственниками ряда торговых сетей, работающих в Свердловской области. В этом плане правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева ведет системную работу, помогая состыковывать, где это необходимо, производителей и сбытовиков", — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По словам Рафаэля Зохрабяна, компания производит рекордное количество строительных материалов и хотела бы продолжать участвовать в проектах Свердловской области как перспективного региона.

"Здесь очень много проектов [в строительной сфере], которые уже реализуются или запускаются. Такой запрос у нас есть", — сказал Рафаэль Зохрабян.

В рамках реализации задач по импортозамещению на Среднем Урале созданы необходимые условия как для производства востребованных в строительстве товаров, так и для их реализации. Работающие здесь предприятия стройиндустрии дают региону практически все необходимые стройматериалы.

Завод "Сен-Гобен", который работает в Полевском, является крупнейшим производителем сухих строительных смесей. Производительность достигает 180 тысяч тонн продукции в год. В основном это финальные шпаклевки на основе мрамора.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев называл импортозамещение в строительной отрасли вопросом стратегической важности, так как строительная отрасль и производство стройматериалов существенно влияют на динамику развития экономики и, что особенно важно, социальной сферы.

Актуальность развития и поддержки строительной отрасли в Свердловской области обусловлена и растущими темпами строительства.

В 2022 году Свердловская область перевыполнила план ввода жилья, установленный нацпроектом "Жилье и городская среда", и вошла в десятку лидеров по стране. По итогам прошлого года в регионе было построено 2,94 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.

Ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область получит более 285 миллионов рублей на строительство модульных гостиниц.