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Экономика
16 июня 2023, 18:41

Власти Свердловской области сделают ставку на новые инструменты поддержки бизнеса

Стенд Свердловской области

На ПМЭФ работает делегация Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов

Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, в который также включена Свердловская область.

Как отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, работающий на ПМЭФ, рейтинг АСИ рассматривается в качестве эффективного инструмента, который позволяет получить объективную оценку проводимой инвестиционной политики в регионе.

"Ключевой задачей инвестиционной политики региона является создание максимально комфортных условий для бизнеса — начиная с самозанятых и заканчивая крупными инвесторами. <…> Важно, что рейтинг позволяет получить детализированную картину за счет проведения анализа по десяткам показателей, число которых год от года растет", — подчеркнул Вадим Третьяков.

По словам министра, Свердловская область в последние годы удерживает лидирующие позиции по показателям эффективности работы в ряде направлений. Среди них:

  • регистрация прав собственности,
  • предоставление земельных участков,
  • оценка регулирующего воздействия нормативных актов в инвестиционной сфере.

Внедряются в регионе и новые инструменты.

"Средний Урал включился в реализацию пилотного проекта по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Внедрение одного из его элементов — инвестиционной декларации, закрепляющей обязательства региона перед инвесторами — было отмечено Минэкономразвития России. Большой шаг был сделан в цифровизации работы с инвесторами: по итогам прошлого года обеспечена возможность подачи заявки в электронном виде на все государственные и муниципальные услуги в сфере строительства, на техприсоединение к газопроводу, с марта 2023 года переведены в электронный вид торги по передаче в аренду земельных участков. Рейтинг 2023 года, безусловно, также ляжет в основу системной работы по улучшению делового климата в нашем регионе", — добавил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Результаты рейтинга, который АСИ в этом году составило по 70 показателям, свердловский мининвест тщательно проанализирует. В министерстве добавили, что оценка АСИ в этот раз проводилась с учетом нескольких новых параметров. В частности, отдельно была исследована работа региональных центров поддержки экспорта, эффективность процедур по подключению к сетям теплоснабжения.

Напомним, делегация Свердловской области принимает участие в мероприятиях ПМЭФ, где сегодня свердловские власти договорились о реализации в регионе мультиформатного проекта по финансовой грамотности.

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Областная газета Свердловской области

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