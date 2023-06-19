Свердловская область получит федеральные средства на проекты по комплексному развитию сельских территорий

Свердловская область в 2023 году получит 647,8 млн рублей. Оставшиеся 18 млн — в 2024. Фото: Алексей Кунилов

На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в 2023 году с целью улучшения условий жизни людей, живущих в сельской местности, Правительство России в опережающем порядке направит 4,6 млрд рублей. Свердловской области выделено более 660 млн рублей.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

"Эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов", — говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.

Свердловская область в 2023 году получит 647,8 млн рублей. Оставшиеся 18 млн — в 2024.

В регионах за счет федерального финансирования будут построены и обновлены дома культуры, объекты коммунальной инфраструктуры, детские сады, школы и спортивные учреждения. Будет построено или приобретено более 400 домов для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а в рамках проектов компактной жилищной застройки будет проложено 11,2 км сетей газоснабжения, 14,7 км сетей водоснабжения, 9,9 км сетей электроснабжения и более 26 км дорог. Решение повысит доступность качественной социальной и инженерной инфраструктуры для жителей сельской местности.

Финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий ведется в рамках федеральных проектов "Современный облик сельских территорий" и "Развитие жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений", которые входят в государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий".

Ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область получила транш на газификацию в 634 миллиона рублей.

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