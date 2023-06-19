Соглашение о создании в Екатеринбурге Российско-китайского промышленного центра будет подписано в рамках ЭКСПО

Создание центра позволит компаниям двух стран продемонстрировать возможности в сфере промышленности. Фото: Павел Ворожцов

В рамках седьмого Российско-Китайского ЭКСПО, которое пройдет в Екатеринбурге 10–13 июля, планируется подписать соглашение между правительством Свердловской области и правительством провинции Хэйлунцзян. Создание центра отвечает задачам национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Промышленный центр позволит компаниям двух стран продемонстрировать возможности в сфере промышленной роботизации, автоматического проектирования и промышленного интернета. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области уже ведет подбор подходящей площадки. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

По словам заместителя начальника департамента промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян господина Ван Бина, провинция Хэйлунцзян и Свердловская область станут образцом промышленного сотрудничества между Китаем и Россией, а также связующим звеном для обслуживания других областей провинции и мира.

"Мы надеемся, что заинтересованные ведомства Свердловской области смогут принять активное участие в подготовке и функционировании Центра, чтобы в полной мере использовать роль научных и технических инноваций в расширении возможностей реального сектора экономики", — отметил господин Ван Бин.

Он также добавил, что китайские предприятия уже выразили интерес к открытию центра в Екатеринбурге.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин подчеркнул, что Китайская Народная Республика является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Свердловской области. За последние пять лет товарооборот с этой страной вырос более чем в два раза и преодолел отметку в 3 миллиарда долларов.

"Создание такой площадки в Свердловской области будет содействовать, с одной стороны, доступу свердловских промышленных предприятий к современным технологиям проектирования и роботизации, а также современному оборудованию для нужд промышленности. В то же время создание такого центра у нас в регионе — это возможность для научной кооперации и трансфера технологий", — сказал глава министерства.

По данным китайского Главного таможенного управления, товарооборот между Россией и Китаем с января по март вырос на 38,7%, до 53,84 миллиарда долларов.

Ранее "Областная газета" писала, что Российско-китайский промышленный центр появится в Екатеринбурге.

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