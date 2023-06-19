В Свердловской области с начала года число самозанятых выросло на 30,5 тысячи

В Свердловской области растет количество субъектов малого и среднего бизнеса. Фото: Полина Зиновьева

Благодаря мерам поддержки в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" с начала года на Среднем Урале зарегистрировались 30,5 тысячи новых самозанятых. Всего плательщиками налога на профессиональный доход уже стали 212,7 тысячи свердловчан, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По данным министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, в области также растет количество субъектов малого и среднего бизнеса. Увеличилась зарплата занятых в этих сферах предпринимательства.

"По итогам 2022 года среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в номинальном выражении увеличилась на 13,8 тысячи рублей, или на 39,1% к уровню 2020 года", — рассказал Вадим Третьяков.

Он также добавил, что в малом бизнесе самый высокий уровень зарплаты зафиксирован в сферах информации и связи, финансов и страхования, образования.

В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" на Среднем Урале созданы условия для начала и развития предпринимательской деятельности. Уральские предприниматели могут получить бесплатные информационно-консультационные услуги. При участии Центра поддержки экспорта субъекты малого и среднего предпринимательства заключили экспортные контракты на сумму 20,3 миллиона долларов. При гарантийной поддержке Свердловского областного фонда поддержи предпринимательства привлечено 12,8 миллиарда рублей кредитных средств.

Ранее "Областная газета" писала, что власти Свердловской области сделают ставку на новые инструменты поддержки бизнеса.

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