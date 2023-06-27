Утвержден перечень стратегических инвестпроектов Свердловской области на 2023–2024 годы

Ранее Евгений Куйвашев дал ряд поручений по активизации инвестпроцесса на Среднем Урале. Фото: Павел Ворожцов

Перечень из 75 инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области на 2023–2024 годы, с общим объемом инвестиций 1,83 триллиона рублей утвержден на заседании Инвестиционного комитета региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По сравнению с предыдущим периодом количество проектов увеличилось: в перечне на 2022–2023 годы было 72 проекта с объемом инвестиций 1,66 триллиона рублей.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит задачу по усилению поддержки субъектов инвестиционной деятельности. Включение проектов упрощает взаимодействие бизнеса с органами власти Свердловской области и с федеральными структурами. Перечень актуализируется каждый год, это дает нам четкое представление об инвестиционном потенциале нашего региона", — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Реализация проектов в среднесрочной перспективе позволит:

запустить новые производства;

создать и реконструировать социальные объекты;

модернизировать предприятия;

развить транспортно-логистический комплекс.

Также участники инвестиционного комитета обсудили возможность сократить сроки строительства и реконструкции объектов электроэнергетики в интересах бизнеса. Еще одной темой обсуждения стала оптимизация алгоритмов действий инвестора в части сокращения сроков рассмотрения заявок на получение других услуг.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области ускорят реализацию новых инвестпроектов за счет соглашения с энергетиками.