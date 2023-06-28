Благодаря поддержанному Евгением Куйвашевым проекту свердловские предприятия повышают производительность труда

Специалисты РЦК, которые имеют опыт внедрения инструментов бережливого производства, помогут оптимизировать процессы перспективным компаниям. Фото: Алексей Кунилов

Десять предприятий Свердловской области стали участниками приоритетного регионального проекта по повышению производительности труда. Для внедрения на них инструментов бережливого производства по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из регионального бюджета выделено более 20 миллионов рублей.

Речь идет о средних предприятиях, которые не могут войти в национальный проект "Производительность труда", так как не подходят под критерий объема выручки — 400 миллионов рублей в год. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева специалисты Регионального центра компетенций, которые уже имеют колоссальный опыт внедрения инструментов бережливого производства, помогут оптимизировать процессы перспективным компаниям", — сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Он также добавил, что ожидаемый эффект — рост производительности, прибыли, увеличение налогооблагаемой базы и дополнительные отчисления в бюджеты всех уровней.

Участниками регионального проекта стали:

Пышминский завод подъемно-транспортного оборудования,

"Реиннольц",

"Гидронт",

УЗДМ,

"Гудвилл",

"Уралтехфильтр-Инжиниринг",

"Системы комфорта",

"Лига",

научно-производственное предприятие "Детская восстановительная медицина".

По информации Сергея Пересторонина, в Свердловской области сегодня более 200 предприятий с выручкой менее 400 миллионов рублей имеют потенциал для увеличения производительности и прибыльности.

Ранее "Областная газета" писала, что Алексей Шмыков наградил лучших участников реализации нацпроекта "Производительность труда".