По использованию "молодых" технологий Свердловская область лидирует среди регионов Большого Урала

Свердловская область лидирует по доле технологий, разработанных внутри региона. Фото: Павел Ворожцов

На Совете по координации вопросов реализации промышленной политики, который прошел под руководством министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, обсуждались вопросы технологического суверенитета и кадрового обеспечения промышленных предприятий. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу по укреплению технологического суверенитета и расширению возможности применения отечественных технологий. Основой импортозамещения и технологического суверенитета является наличие технологий, условий их разработки и внедрения в производство", — сказал Сергей Пересторонин.

Он также добавил, что это гарантирует устойчивое социально-экономическое развитие нашей области и страны в целом.

О предпосылках к достижению технологического суверенитета в промышленном комплексе Свердловской области рассказала заместитель директора института экономики Уральского отделения Российской академии наук Виктория Акбердина.

"Мы провели анализ наличия передовых технологий на территории Большого Урала и видим, что Свердловская область выглядит очень привлекательно. Наша область является лидером по доле технологий, разработанных внутри региона, также мы являемся лидером по доле технологий с возрастом до трех лет — треть всех используемых технологий", — рассказала Виктория Акбердина.

Она уточнила, что до трех лет технология считается "молодой", старше шести — "устаревающей".

Еще одной темой обсуждения стали инструменты преодоления дефицита кадров промышленных компаний. Так, в Свердловской области акцент сделан на ранней профориентации, обеспечении целевого набора выпускников учебных заведений на предприятия. Потенциальные работодатели взаимодействуют с образовательными организациями. Это позволяет им интегрировать свою производственную, культурную и нормативную составляющую в учебный процесс.

По итогам совещания определены направления совместной работы муниципальных образований и промышленных предприятий Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале разработали импортозамещающее оборудование для обеспечения безопасности полетов.