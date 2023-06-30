На Среднем Урале в рамках проекта "Земля для стройки" вовлечено в оборот 536 земельных участков

Общая площадь вовлеченных под жилищное строительство земельных участков составляет 193,3 гектара. Фото: скриншот с сайта Росреестра

В Свердловской области благодаря проекту Росреестра "Земля для стройки" под жилищное строительство в оборот вовлечено 536 земельных участков. Выявление новых земель под застройку способствует увеличению объемов жилищного строительства и достижению целей национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

По данным руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Игоря Цыганаша, по состоянию на 1 июня 2023 года общая площадь вовлеченных под жилищное строительство земельных участков составляет 193,3 гектара. Большинство из них расположены в Первоуральском городском округе, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

"На вовлеченных земельных участках уже построены и поставлены на государственный кадастровый учет 34 жилых дома и 1 многоквартирный дом", — добавил Игорь Цыганаш.

Найти подходящий земельный участок в Свердловской области для строительства жилья можно с помощью Публичной кадастровой карты, уточнили в департаменте информационной политики региона.

Для этого надо:

выбрать в критериях поиска "Участки" — "Земля для стройки";

ввести в поисковую строку комбинацию: номер региона, двоеточие и звездочку. Для Свердловской области: 66:*;

карта покажет свободные участки и сведения о них.

Чтобы использовать выбранную территорию, необходимо обратиться в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.

По словам первого заместителя министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Елены Николаевой, вопросы оформления земельных участков либо их предоставление в случае, если они стоят на кадастровом учете, рассматриваются мингосимуществом Свердловской области после поступления заявлений заинтересованных лиц в рамках оказания госуслуг.

"К ним относятся услуга по предварительному согласованию земельного участка, если земельный участок не поставлен на кадастровый учет либо услуга по предоставлению земельного участка для индивидуального жилищного строительства, если участок поставлен на кадастровый учет", — уточнила Елена Николаева.

Административные регламенты размещены на официальном сайте МУГИСО.

"Земля для стройки" — часть государственной программы "Национальная система пространственных данных". Ее формирование включено в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению "Строительство" с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан.

Ранее "Областная газета" писала, что кадастровую оценку объектов недвижимости специалисты Свердловской области провели первыми в стране.