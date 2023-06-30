В подготовке бюджета на 2024–2026 годы муниципалитетам помогает минфин Свердловской области

В работе выездных семинаров минфина Свердловской области примут участие финансисты всех муниципалитетов региона. Фото: Павел Ворожцов

Министерство финансов Свердловской области в преддверии старта бюджетного процесса на 2024–2026 годы проводит выездные консультации в муниципальных округах. Их цель — помочь в поиске новых источников доходов, сообщает департамент информационной политики региона.

"Традиционно с середины сентября мы приступаем к согласительным процедурам с муниципалитетами. Сегодня мы ставим задачу максимально реалистично прогнозировать доходы территорий, в первую очередь, учитывая текущую экономическую ситуацию", — рассказал министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Он также добавил, что в рамках согласительных процедур специалисты министерства ознакомятся, как муниципалитет работает с собственной доходной базой, насколько последовательно решает задачи снижения дебиторской задолженности. Поэтому эти вопросы прорабатываются заранее.

"Заречный стал первой площадкой, на которой проходит семинар минфина. Для каждого главы муниципалитета работа с доходами местного бюджета — одно из важнейших направлений, ведь она позволяет реализовывать приоритетные для каждой территории проекты, делать жизнь людей комфортнее и современнее", — отметил глава Заречного Андрей Захарцев.

В работе выездных семинаров минфина Свердловской области, которые будут проводиться в ближайшие две недели, примут участие финансисты всех муниципалитетов региона, а также сотрудники, отвечающие за управление муниципальным имуществом. Они рассмотрят вопросы прогнозирования доходов и работы с задолженностью.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов активизировать работу по сокращению дебиторской задолженности. Эта деятельность должна стать одним из приоритетных направлений в сфере администрирования доходов.

Дебиторская задолженность в данном случае — сумма долгов перед муниципальными образованиями со стороны других организаций или людей. Задача — возвращать такие долги в бюджеты, а в идеале предотвращать возникновение подобных ситуаций. Полученные средства могут быть направлены на социально-экономическое развитие территорий, повышение их инвестиционной привлекательности, а значит, улучшение качества жизни людей. Благодаря этой работе в консолидированную казну Свердловской области возвращается порядка миллиарда рублей.

Ранее "Областная газета" писала, что депутаты Заксобрания Свердловской области поддержали инициативу правительства по внесению изменений в бюджет 2023 года.

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