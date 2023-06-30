Евгений Куйвашев и Яков Силин обсудили итоги Евразийского экономического форума молодежи и планы по его организации в следующем году

Евгений Куйвашев и Яков Силин обсудили подготовку к проведению Евразийского экономического форума молодежи в 2024 году. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Итоги проведения на Среднем Урале Евразийского экономического форума молодежи и планы по организации этого события в 2024 году стали темой встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и ректора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Якова Силина.

По словам главы региона, проведение на Среднем Урале таких крупных форумов, которые раскрывают потенциал Свердловской области, позволяет дать старт новым инициативам в гуманитарной сфере, народной дипломатии и экономике. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, форум молодежи прошел на Урале в апреле. Его тема — "Многополярный мир в фокусе новой действительности". В нем приняли участие свыше 12 тысяч человек из 79 регионов России и 107 стран мира. Мероприятия форума проходили также в вузах в Калининграде, Санкт-Петербурге, Владивостоке и за рубежом — в Азербайджане, Киргизии, Казахстане, Беларуси, Таджикистане, Узбекистане.

"Форум стал заметным явлением. Мы очень удачно выбрали тему, посвятив форум многополярности. Эта тема сегодня актуальна, она звучит на всех крупных мировых площадках. Может быть еще и это определило такую высокую востребованность мероприятия", — сказал Яков Силин.

По словам ректора УрГЭУ, сейчас ведется работа по формированию оргкомитета по подготовке к проведению Евразийского экономического форума молодежи в 2024 году. Обсуждается проработка деловой программы мероприятия и организация пригласительной кампании участников форума, в том числе во взаимодействии с Россотрудничеством.

Евразийский экономический форум молодежи — инициативное объединение интеллектуальной молодежи разных стран под эгидой Евразийского экономического клуба ученых, Минобрнауки России, Росмолодежи, Россотрудничества, правительства Свердловской области. За годы проведения его участниками стали более 50 тысяч молодых ученых и экспертов. Участие принимают вузы и научные центры, крупные промышленные компании, всероссийские и международные бизнес-ассоциации, общественно-политические и этнокультурные международные молодежные организации, работающие в более чем 50 странах мира. Участниками форума могут стать школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты в возрасте от 16 до 35 лет.

Яков Силин сообщил, что сейчас ведется работа по формированию оргкомитета по подготовке к проведению Евразийского экономического форума молодежи в 2024 году. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что на Евразийском экономическом форуме презентовали программу Евгения Куйвашева "Кампус".

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