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Экономика
30 июня 2023, 10:20

При работе с предпринимателями Среднего Урала главным инструментом органов контроля должна стать профилактика

Очки, компьютер

Система работы должна обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, а также дать бизнесу возможность развиваться. Фото: Галина Соловьева

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков на совещании по координации реформы контрольной и надзорной деятельности призвал усилить профилактические и разъяснительные мероприятия в отношении бизнеса. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Проводимая в регионе реформа контрольно-надзорной деятельности призвана обеспечить баланс интересов власти, граждан и бизнеса. Необходимо сформировать такую систему работы, которая с одной стороны обеспечит безопасность жизни и здоровья наших граждан, а с другой — даст возможность бизнесу развиваться", — сказал Алексей Шмыков.

По словам министра экономики и территориального развития региона Руслана Садыкова, сегодня контрольные органы активно используют такие инструменты, как информирование, консультирование, профилактические визиты, предостережения.

"Ключевая задача не наказать бизнес, а предостеречь от нарушений, вовремя их выявить и пресечь", — сказал Руслан Садыков.

Руководство Свердловской области системно работает над снижением нагрузки на бизнес. Так, количество плановых проверок в 2022 году сократилось в 5 раз к уровню прошлого года. Не проведены около 4,5 тысяч проверок. В 2023 году по сравнению с текущим годом ожидается сокращение их количества еще в 2,5 раза. В марте этого года Евгений Куйвашев ввел дополнительный механизм поддержки для бизнеса Среднего Урала: для снижения административной нагрузки до конца 2023 года в регионе действует мораторий на установление новых требований. По данным Минэкономразвития России, Свердловская область входит в топ-3 регионов России по проведению профилактических мероприятий в отношении бизнеса.

Ранее "Областная газета" писала, что проекты свердловчан вошли в топ-10 третьего форума "Сильные идеи для нового времени".

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Областная газета Свердловской области

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