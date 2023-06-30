Евгений Куйвашев отметил положительные тенденции в привлечении инвестиций и укреплении туристического потенциала региона

30 июня на заседании окружного совета, посвященного мерам по привлечению инвестиций, повышению туристического потенциала и поддержке экспортной деятельности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в регионе заметен рост инвестиций в областной капитал и укрепление туристического потенциала. Совет проходил под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова и полномочного представителя Президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

"Важно, что инвестиции растут и в опорные для округа отрасли: бизнес вкладывается в увеличение добавочной стоимости добывающих производств, развивает проекты глубокой переработки сырья и локализации. И в приоритетные отрасли, ориентированные на внутренний спрос: обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика", — отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Евгений Куйвашев назвал увеличение притока инвестиций одним из приоритетных направлений, которому региональные власти уделяют особое внимание. Свердловская область системно работает над повышением предпринимательской активности, созданием благоприятной среды для ведения бизнеса, запуском масштабных инвестиционных проектов.

"Несмотря на существующие сложности, нам удалось обеспечить рост инвестиций в основной капитал: их объем в прошлом году составил почти 542 миллиарда рублей. Это на 12 процентов больше, чем в 2021 году. В текущем году положительная тенденция сохраняется: за первый квартал в экономику области инвестировано почти 100 миллиардов рублей, прирост — 5 процентов", — сказал губернатор.

Одним из наиболее востребованных механизмов, позволяющих поддержать инвестиционную активность, является присвоение статуса участника приоритетного инвестиционного проекта. С 2015 года с помощью этого инструмента в создание и модернизацию производственных мощностей привлечено 97 миллиардов рублей, благодаря чему также появилось почти 2 тысячи рабочих мест.

Фото: пресс-служба правительства Тюменской области

Кроме того, в Свердловской области успешно функционируют 4 территории опережающего социально-экономического развития, 10 индустриальных парков и особая экономическая зона "Титановая долина". Только в рамках ОЭЗ объем частных инвестиций уже составил 23 миллиарда рублей, а перспективные вложения оцениваются еще в 29 миллиардов. На площадке "Титановой долины" реализуются крупнейшие инвестиционные проекты. В их числе — предприятие по изготовлению железнодорожных колес компании "АЛЛЕГРО" и организация серийного производства легкого многоцелевого самолета "Байкал" Уральским заводом гражданской авиации.

Говоря об укреплении туристического потенциала, полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев напомнил, что Свердловская область вошла в число регионов, которые получат федеральную субсидию на реализацию инвестиционных проектов по строительству глэмпингов — такой формат отдыха пользуется популярностью среди уральских туристов. При поддержке Минэкономразвития в УрФО также возводятся современные отели и гостиницы.

"Что касается повышения туристического потенциала Свердловской области, то за последние годы в этом направлении сделано немало. Привлекательность и узнаваемость региона растет. И это подтверждают данные статистики. В январе–апреле текущего года количество туристов, остановившихся в гостиницах и других средствах размещения, увеличилось на 25 процентов, превысив полмиллиона человек. А общий туристический поток вырос на 45 процентов", — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: пресс-служба правительства Тюменской области

Свердловская область является одним из "пионеров" в реализации проекта "Инклюзивный туризм", в рамках которого для людей, имеющих ограничения в мобильности, разработано 5 туристских маршрутов.

Кроме того, на Среднем Урале действуют более 50 промышленных туристских направлений. Заметным событием в развитии регионального туризма стал запуск новых маршрутов с использованием железнодорожного транспорта: в Каменск-Уральский, до природного парка "Оленьи ручьи", ретро-маршрут "Уральский экспресс" в Верхнюю Пышму. Флагманским проектом в сфере туризма является создание кластера "Гора Белая". Он вошел в число первоочередных проектов, над которыми Свердловская область ведет работу совместно с Корпорацией "Туризм.РФ".

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