В Свердловской области увеличены расходы на здравоохранение, транспорт, ремонт дорог и строительство

Основные бюджетные изменения коснулись социальной поддержки и повышения качества жизни уральцев. Фото: Полина Зиновьева

Изменения в областной бюджет текущего года, предложенные губернатором Евгением Куйвашевым и правительством региона, одобрены депутатами Законодательного собрания Свердловской области. Доходы бюджета выросли на 28,2 миллиарда рублей, на эту же сумму увеличены и расходы.

"По поручению главы региона основные бюджетные изменения коснулись социальной поддержки и повышения качества жизни уральцев. Это поддержка здравоохранения, повышение транспортной доступности, строительство школ, поликлиник, дорог", — приводит слова министра финансов Свердловской области Александра Старкова департамент информационной политики региона.

Стабильная финансовая ситуация на Среднем Урале позволила увеличить бюджет текущего года по доходам и расходам. В результате изменений доходы Свердловской области в 2023 году составят 382,6 миллиарда рублей.

На повышение зарплат различных категорий бюджетников и увеличение социальных выплат поправками в бюджет дополнительно предусмотрено 10 миллиардов рублей.

Увеличение расходов на здравоохранение на 2,2 миллиарда рублей позволит направить дополнительно миллиард рублей на закупку лекарственных препаратов для лечения больных с онкологией.

Расходы на транспорт увеличены на 1,1 миллиарда рублей. На повышение доступности пригородных железнодорожных перевозок предусмотрен 861 миллион рублей, на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга — 217,9 миллиона рублей.

Финансирование дорожного хозяйства выросло на 4,3 миллиарда рублей. Средства будут направлены на ремонт и реконструкцию большого числа дорог регионального и местного значения.

Расходы на строительство увеличатся на 3 миллиарда рублей. Это позволит раньше срока сдать объекты социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в Свердловской области. В частности речь идет об обеспечении жильем детей-сирот, а также о строительстве нового здания гимназии № 40 в Екатеринбурге, спортивного комплекса в Богдановиче, школ в Серове и селе Косулино.

Поправки в бюджет предусматривают межбюджетные трансферты в размере 600 миллионов рублей на социально-экономическое и инфраструктурное развитие "атомградов": Лесного, Заречного Новоуральска.

По мнению законодателей, увеличение доходов и расходов бюджета окажет непосредственное влияние на жителей каждого муниципального образования региона.

Председатель думского комитета по бюджету, налогам и финансам Петр Соколюк уточнил, что при подготовке внесения изменений в бюджет текущего года учтена большая часть наказов избирателей, жителей муниципалитетов.

"Большинство вопросов по внесению изменений в бюджет — это серьезное развитие муниципальной инфраструктуры, что обязательно почувствуют сами жители. Это и дорожное строительство, и расширение пригородного сообщения, и муниципальные гарантии за уголь. Строительство школ, больниц, как, например, долгожданная центральная городская больница в Верхней Пышме. Мы оптимистично смотрим на дальнейшее развитие экономики нашего региона", — сказала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

По мнению экспертов, увеличение бюджетных доходов свидетельствует об экономической устойчивости Среднего Урала. Доктор экономических наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Наталья Истомина считает, что экономика области демонстрирует хорошие показатели роста.

"Предприятия региона занимают ниши, освободившиеся после ухода ряда зарубежных компаний. Это ожидаемо приносит в областной бюджет дополнительные доходы, которые позволяют принять важные решения об увеличении социальных расходов, пользу от которых почувствуют практически все жители Свердловской области", — отметила Наталья Истомина.

Ранее "Областная газета" писала, что в подготовке бюджета на 2024–2026 годы муниципалитетам помогает минфин Свердловской области.

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