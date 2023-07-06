Кто помогает инвесторам в Свердловской области

Михаил Васильев подчеркивает, что агентство – некоммерческая организация, поэтому услуги для инвесторов бесплатны. Фото: Иван Кабанов

«ИННОПРОМ» – не только площадка для заключения контрактов с новыми партнерами, но и возможность презентовать Свердловскую область для всех желающих начать здесь бизнес. В 2022 году объем инвестиций в местные предприятия составил 541 млдрд рублей – это на 30% больше, чем в прошлом году. Секрет успеха – экономическая привлекательность Среднего Урала и удобство работы в области. За последнее отвечает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. О работе агентства и его проектах рассказал генеральный директор Михаил ВАСИЛЬЕВ.

– Задача Агентства – сэкономить инвесторам время, силы и деньги и помочь воплотить проект как можно быстрее. Мы общаемся с банками, ресурсоснабжающими организациями, муниципальными и региональными органами власти и можем быстро решить вопросы организации производства.

Агентство активно сотрудничает с федеральными институтами развития. Например, с нашей помощью компания может попасть в реестры исполнителей и производителей АТР и претендовать на федеральный грант на разработку конструкторской документации. Ради этого не нужно ехать в Москву.

Наша команда в курсе всех мер поддержки бизнеса на Среднем Урале и подбирает подходящие решения под конкретный проект. Так, с помощью агентства можно получить налоговые льготы, грант, субсидию или «дешевый» кредит.

Специалисты найдут оптимальную площадку или помещение для будущего производства. Инвестору не придется тратить время на переговоры с риелторами, собственниками земель и муниципалитетами. Агентство сделает это за него.

Каждый инвестпроект ведет персональный менеджер, который знает как решить практически любую проблему в жизни инвестора.