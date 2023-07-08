Светлана Островская заявила, что на Урале будут рады всем, кто приедет к нам с таким же визитом, как белорусская сторона. Фото: Полина Зиновьева

«От всего сердца!» — это не только название ярмарки-фестиваля – с этим настроением на Средний Урал приехали партнеры из Белоруссии, с этим настроением их приняли свердловчане. Заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская рассказала «Областной газете» о сотрудничестве с Республикой Беларусь.

– Что представлено на ярмарке?

– Наши белорусские партнеры по выставке ИННОПРОМ привезли замечательный фестиваль ярмарку. И мы очень благодарны им за то, что они представят свердловчанам свою культуру и свои товары. Уверена, что жители Екатеринбурга и гости нашего города найдут для себя какие-то свои интересные и близкие моменты. Ведь, кроме самой ярмарки-фестиваля, будет много активностей, начиная с шоу тракторов и мастер-классов для маленьких посетителей до большой культурной программы с участием «Песняров», «Купалинки», ансамбля «Белы Птах».

– Вы сейчас приняли участие в торжественном открытии ярмарки-фестиваля, прогулялись по её территории. Какие впечатления?

– Мне понравилось. Жители Свердловской области давно знакомы с продукцией Беларуси. У нас на территории области сегодня работает 31 объект торговли, который предлагает нам разные товары. Но, так как объем производства Беларуси довольно большой, все они здесь представлены быть не могут. Поэтому коллеги постарались привести сюда то, чего у нас нет. Мы видим и новые продукты, и товары, которые уже хорошо знакомы.

– Можем ли мы ждать, что вслед за Белоруссией к нам с таким же размахом приедут производители из других государств?

– Думаю, да. Свердловская область очень открытая во всех отношениях, она очень любит что-то новое. Бизнес у нас строится прежде всего на доверии. Нас не пугает приход новых коллег, мы, наоборот, рады. Появление новых партнеров укрепляет конкуренцию на рынке. Мы будем рады всем, кто приедет к нам с таким же визитом, как белорусская сторона. И поможем организовать такой же прекрасный фестиваль-ярмарку.