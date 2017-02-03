«Победе» запретили взимать плату за рюкзаки в ручной клади

Опубликовано в №21 от 4.02.2017

Арбитражный суд Московского округа, куда обратились с апелляцией представители российского лоукостера «Победа», оставил в силе решения предыдущих инстанций относительно провоза ручной клади весом до 10 кг в салоне самолета.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение арбитражного суда Москвы, который обязал авиакомпанию изменить правила перевозки. Суд настоял на том, что «Победа» должна исключить из них примерные описания портфеля и дамской сумочки, которые пассажир имеет право провозить при себе сверх нормы бесплатного провоза багажа. Напомним, в июле 2016 года суд обязал авиакомпанию бесплатно провозить дамские сумочки любой формы, будь то даже рюкзак.

К слову, в правилах Ространснадзора нигде не написано, что с дамской сумкой должна путешествовать именно дама.