Губернатор остановил транспортную реформу

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева внедрение новой маршрутной сети Екатеринбурга отложили на два года. Фото: Департамент информационной политики губернатора

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.

Опубликовано в №23 от 8.02.2017

Проект новой маршрутной сети Екатеринбурга, который вызвал массу негативных отзывов со стороны жителей города, отложен до 2019 года. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Одновременно с этим стало известно об уходе в отставку заместителя главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича, который проработал в мэрии 10 лет.

К позиции главы региона прислушался сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб. Его интервью во вторник появилось на официальном сайте мэрии спустя 15 минут после новости об уходе Липовича. В нём глава администрации отмечает, что проект находится «на достаточно высокой стадии готовности, тем не менее, необходим ещё ряд подготовительных мероприятий для его успешного старта».

Евгений Липович проработал в администрации Екатеринбурга почти 10 лет. Вначале он занимал пост замглавы по взаимоотношениям с Екатеринбургской городской думой и общественными организациями, позже стал курировать вопросы благоустройства, транспорта и экологии. Фото: Павел Ворожцов

Напомним, ранее свердловский губернатор, комментируя тему новой маршрутной сети, подчеркнул, что сегодня отсутствие достаточных разъяснений об утверждённых новациях в системе городского транспорта вызывает серьёзную обеспокоенность горожан.

— Поэтому, уверен, новации в сфере пассажирских перевозок должны осуществляться только при условии широкого общественного диалога, когда всем сторонам понятны правила и последствия изменений, — сказал губернатор.

По словам Александра Якоба, с учётом того, что в 2018 году Екатеринбург будет принимать матчи чемпионата мира по футболу, дата внедрения новой маршрутной схемы будет перенесена на 2019 год. Отметим, что введение повременного тарифа также отложено на этот срок.

Как отмечают в мэрии, реализация схемы новой маршрутной сети будет разделена на этапы, которые позволят избежать ошибок при её внедрении. Сначала будет подготовлена транспортная инфраструктура, в том числе выделенные полосы, остановочные и пересадочные комплексы.

Курировать подготовку проекта со стороны мэрии будет председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. Сразу после отставки Липовича её назначили врио заместителя главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.

Евгений Липович объяснил свой уход проблемами со здоровьем.

— У каждого человека наступает период жизни, когда характер работы начинает влиять на состояние здоровья. Поэтому я принял решение завершить работу в администрации города. Решение принято, и оно окончательное, — прокомментировал он, отметив, что в случае необходимости готов оказать городским чиновникам консультационную помощь, в том числе и в реализации проекта.