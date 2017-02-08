Долги за услуги ЖКХ спишут с банковских карт

Опубликовано в №24 от 09.02.2017

Долги за энергоресурсы начали списывать с банковских карт свердловчан. Это коснётся всех задолженностей за последние 10 лет. Упрощённая процедура действует согласно постановлению Верховного суда России, принятому 27 декабря прошлого года.

Теперь ресурсоснабжающие организации смогут получить решение суда о взыскании средств в ускоренном порядке за несколько дней, получив судебный приказ. Если известно, в каком банке лежат деньги должника, судебный приказ направляется в кредитную организацию. Если нет — следует запрос к приставам, которые выясняют, где у потребителя есть счета.

— Должник будет поставлен в известность о взыскании с него задолженности при возбуждении исполнительного производства. Любое юрлицо может обратиться в суд с исковым заявлением о невыплате долгов. У самих учреждений нет доступа к банковским счетам. После вынесения судом решения будет выписан исполнительный лист о взыскании денежной суммы с должника. В этом случае судебные приставы предложат физическому лицу выплатить задолженность добровольно. При отказе, если будут найдены счета должника в банке, с него будет взыскан долг и дополнительные 7 процентов от суммы (исполнительский сбор), — пояснил «ОГ» известный правозащитник, координатор объединения «Сутяжник» Антон Бурков.