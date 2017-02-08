«Пятёрочка» занимает место «Пикника»

Магазин «Пикник» на улице Восточной в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №24 от 09.02.2017

На рынке продовольственного ритейла идут пертурбации. Сразу 11 точек розничной сети «Пикник» (девять из которых — в Екатеринбурге) прекратили свою работу. В остальных покупатели наблюдают полупустые полки.

Во флагманском магазине на улице Восточной у покупателей возникают явные трудности с приобретением большинства наименований потребкорзины: от хлеба и овощей до мяса и рыбы. Аналогичная картина в магазине на улице 8 Марта.

На момент публикации материала получить комментарий по ситуации с ассортиментом от официальных представителей компании не удалось. По поводу закрытия точек ритейлер ранее сообщал, что закрывает нерентабельные магазины, но совсем уходить с рынка не собирается.

Так сейчас выглядят полки в магазине «Пикник» на улице Восточной в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

Отметим, что в середине января закрылся очередной, третий по счёту, магазин сети «Семь ключей» в Екатеринбурге, а также стало известно о финансовой оптимизации внутри торговой сети «Звёздный». Такое ослабление именитых представителей уральского ритейла происходит на фоне явного усиления крупных федеральных сетей. На месте бывших магазинов «Пикник» стали открывать «Пятёрочки». Один из примеров — магазин на улице Готвальда.

Флагман компании X5 Retail Group — продуктовая сеть «Пятёрочка», недавно заявила о намерении в течение 2017 года открыть порядка 100 магазинов с широким ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных в Свердловской области. А учредитель торговой сети «Магнит» — АО «Тандер» — намерено расширяться и выкупает за 33,5 миллиона рублей 15,7 гектара земель в Первоуральске и его окрестностях, неподалеку от действующего там распределительного центра продуктовой сети.