В регионе запустили интерактивную карту свалок

Правительство Свердловской области намерено объединить усилия с Общероссийским народным фронтом в борьбе с несанкционированными свалками. На днях первый вице-губернатор области Алексей Орлов провёл рабочую встречу с главой исполкома местного ОНФ Жанной Рябцевой, во время которой активистка попросила министров поддержать один из проектов «фронтовиков» — интерактивную карту проблемных мусорных зон.

На сайте картасвалок.рф каждый свердловчанин может отметить несанкционированное скопление мусора, добавить фотографии и оставить свои контактные данные. По словам Рябцевой, в сентябре эта карта будет представлена Президенту РФ Владимиру Путину. В том случае, если в каких-то регионах проблемных точек окажется слишком много, у главы государства могут возникнуть вопросы к местным властям. Алексей Орлов проект одобрил и предложил работать по нему совместно.

— В настоящее время на карте размещено более 300 свалок, из них две — в Свердловской области. Через сайт и данные геолокации мы получаем от жителей сигнал о проблеме и принимаем решение, куда и в какую инстанцию направить обращение, — отметила Рябцева.

Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов сообщил, что на сегодняшний день в регионе накопилось девять миллиардов тонн отходов. Правда, большая часть из них — это отвалы карьеров и породы, которые не представляют опасности. За прошлый год было обнаружено 424 несанкционированные свалки. По словам министра, в большинстве случаев наказать виновника образования свалки фактически невозможно — его нужно ловить за руку. К тому же штрафы за несанкционированное скопление мусора — низкие.

— В 2015 году напротив нашего Экспоцентра образовалась свалка вдоль дороги. Когда убирали, разорвали один из мусорных пакетов, где обнаружили бухгалтерские документы, благодаря которым и нашли адрес организации, устроившей свалку. Они заплатили сто тысяч штрафа и ушли с довольным видом. На ликвидацию свалки район потратил большую сумму, — поделился Алексей Кузнецов.

В качестве ещё одной причины появления свалок министр назвал изменения законодательства, которое сейчас запрещает размещать в городах полигоны ТБО. Из-за этого, например, в Екатеринбурге закрыли Широкореченский полигон, а местный Рослесхоз не позволяет выделить новую площадку для свалки.

Жанна Рябцева поинтересовалась у министров, почему регион не заявился на получение субсидии из федерального бюджета на ликвидацию полигонов ТБО, в то время как четыре других субъекта РФ на 2017 год её получили.

— Мы посчитали, нам это не выгодно. Субсидии выделяются в размере всего 20 процентов, остальная сумма ложится на плечи субъекта и жителей региона. Это привело бы либо к увеличению тарифов для жителей до 30 процентов, либо к увеличению расходов областного бюджета на 1,5–2 миллиарда рублей, — ответил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.