Капремонт: куда уходят деньги?

Сюжет Коммунальный ликбез

Разбираемся в тонкостях коммунального законодательства

Опубликовано в №27 от 14.02.2017

Неделю назад в «Областной газете» стартовал проект «Коммунальный ликбез», главная цель которого — найти ответы на актуальные вопросы в сфере ЖКХ. После старта рубрики в редакцию позвонило почти два десятка читателей, большинство звонков касалось повышения платы за капремонт. С нового года тариф подняли до 9 рублей за квадратный метр*, поэтому вновь стал актуальным вопрос — куда уходят деньги жильцов домов, которые платят за капремонт, но в ближайшее время его не увидят?

Марина Осинцева — одна из обратившихся в «ОГ» читательниц — живёт в двухэтажном доме в Серове по улице Кирова, 138.

— У меня небольшая квартира метражом 28 квадратов. Раньше за капремонт я платила 238 рублей 56 копеек, а теперь пришла квитанция на 252 рубля. Подорожание небольшое, но непонятно, почему тарифы поднимают, если ремонта в ближайшие 10 лет не ожидается, а главное — куда потом уйдут деньги? — сетует женщина.

Согласно программе капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области на 2015–2044 годы, дом Марины Осинцевой будет отремонтирован в 2027–2029 годах. Причём на грядущий ремонт с 2014 года жильцы дома собрали уже 39 353 рублей (к слову, за три года, что жильцы платят обязательные взносы, должно было быть собрано 50 649 рублей, но образовалась задолженность). Понятно, что на эти средства запланированные ремонт фундамента, крыши, фасада, подвала и замену сетей не провести.

— Собственники всех многоквартирных домов ежемесячно оплачивают взносы на капремонт, совершая тем самым задел на будущее, — рассказала «ОГ» пресс-секретарь Фонда капитального ремонта Свердловской области Евгения Гирш. — В Региональную программу включены все многоквартирники на территории области. В каждом из них в сроки, предусмотренные программой, будет проведён капитальный ремонт, на который необходимо накопить денежные средства.

Например, дома с 2000 по 2010 год постройки будут ремонтироваться в последнюю очередь (в 2030–2040-е годы). А те средства, которые сейчас собирают жильцы, будут храниться в фонде до востребования. Сейчас сложно определить, сколько через 15–20 лет будут стоить стройматериалы, поэтому точная стоимость ремонта не называется и нет установки собрать конкретную сумму.

Более старые дома с большим физическим износом ремонтируются в первую очередь, однако необходимые суммы за год-два оплаты взносов жильцы не набирают. Например, в доме по улице Пролетарской, 120 в Красноуфимске капитальный ремонт закончат в этом году. Его стоимость превысила 1,27 миллиона рублей, но собрать на данный момент удалось только 45 тысяч. То есть работы в доме проводились в долг, а недостающую сумму жильцы должны дособрать до 2044 года, оплачивая взносы.

Пять вопросов о капремонте 1. ПОЧЕМУ СУММА ВЗНОСОВ ВЫРОСЛА? Как рассказали «ОГ» в Региональном фонде капитального ремонта, взносы на капремонт точно так же, как тарифы на коммунальные услуги, каждый год индексируются на уровень инфляции. С января 2017 года размер взноса вырос на 48 копеек и составил 9 рублей за квадратный метр общей площади помещения. Соответствующее решение принято и утверждено Правительством Свердловской области (№ 740-ПП). В этом году, как отметили специалисты, на рост тарифа также повлияло удорожание строительных материалов. 2. ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ? Тариф одинаков для всех жителей региона и не зависит от года постройки дома. Однако, как пояснили в Фонде, были предложения сделать размер взносов на капремонт дифференцированным: для жильцов домов 1920–1930-х годов постройки с серьёзным износом инженерных сетей — больше, для жильцов новостроек с эксплуатацией менее пяти лет — меньше. Но зачастую собственники помещений в домах солидного года постройки — малообеспеченные граждане: пенсионеры, многодетные семьи, для которых уплата взносов на капремонт по завышенным тарифам была бы непосильна. Поэтому на уровне высшего руководства региона было принято решение ввести единый тариф для всех собственников квартир. 3. ПОЧЕМУ РАНЬШЕ ЗА КАПРЕМОНТ НЕ ПЛАТИЛИ? До ноября 2014 года взносы на капитальный ремонт не уплачивались отдельно — в некоторых муниципалитетах они были включены в общие квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом нормативными правовыми актами не были предусмотрены механизмы контроля и целевого использования перечисляемых собственниками средств на капитальный ремонт. — Ответственность за проведение капремонта лежала на управляющих компаниях. Но часто работы выпонялись лишь на бумаге, фактически кап-ремонт не проводился. Деньги собственников бесследно утекали «управляшкам», а жилфонд ветшал из года в год. Поэтому правительство страны, внеся в конце 2012 года изменения в Жилищный кодекс РФ, начало формировать новую систему организации капремонта. Так, в каждом субъекте Федерации собственники помещений в многоквартирниках обязаны формировать фонд ремонта дома, внося ежемесячные взносы. Обязанность по уплате взносов на капремонт наступила с 1 ноября 2014 года, что закреплено в 169-й статье Жилищного кодекса РФ, — пояснила Евгения Гирш. 4. ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ? Согласно части 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, в случае несвоевременной или неполной уплаты взносов собственнику квартиры начисляются проценты в размере одной трёхсотой cтавки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки. 5. ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЦИФРА 9 РУБЛЕЙ ЗА КВАДРАТ? Для её расчёта существуют специальные методические рекомендации Минстроя РФ. Производит расчёты и утверждает тарифы Правительство Свердловской области. Сумма формируется исходя из соотношения общей сметной стоимости ремонта помещений в многоквартирниках и их площади. Учитывая, что в 2017 году на Среднем Урале должны отремонтировать более 5,5 миллиона квадратных метров жилищного фонда, а оценочная стоимость работ превысит семь миллиардов рублей — в соответствии с расчётами взнос на капитальный ремонт должен был бы составить 9 рублей 75 копеек с квадратного метра жилья. Но, как уточнили в Фонде, по причине непростой экономической ситуации в стране областное правительство приняло решение не допускать увеличения тарифа до нормативного показателя.

Средняя собираемость взносов за капремонт в Свердловской области — 84 процента

Город Количество МКД, формирующих фонд капремонта на счёте регионального оператора Поступление взносов по факту (в млн руб) Поступление взносов по плану (в млн руб) Собираемость (в процентах) Екатеринбург 5 805 3 814,48 4 520,29 84% Нижний Тагил 2 101 983,06 1 247,02 79% Каменск-Уральский 1 397 614,83 715,19 86% Первоуральск 1 098 482,55 554,72 87% Краснотурьинск 570 216,48 268,47 81% Ирбит 426 100,88 117,67 86%

Всего на счёте регионального оператора капремонта фонд формируют 25 864 многоквартирника. На начало января собрано 10 696,59 млн рублей