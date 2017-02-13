Свердловский минфин назвал предприятия с самым высоким уровнем отчислений в областной бюджет

Опубликовано в №27 от 14.02.2017

Восемь предприятий Свердловской области в прошлом году в 2,5 раза увеличили перечисления налога на прибыль в региональный бюджет. Это Синарский трубный завод, Машиностроительный завод имени Калинина, химзавод «Планта», МТС, Сбербанк, НПП «Старт», АК «Транснефть» и «ЛСР. Строительство-Урал», сообщают в департаменте информационной политики губернатора.

Наибольшие поступления налоговых доходов в региональную казну в 2016 году обеспечили обрабатывающие производства Свердловской области (порядка 29,4 процента налоговых доходов), а также предприятия, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспорта. В 2,5 раза выросли и поступления от организаций, осуществляющих финансовую деятельность.

По словам вице-губернатора Свердловской области — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, это связано с положительными результатами работы в 2016 году как крупных, так и средних предприятий, сложившимися в связи с обеспеченностью наших предприятий госконтрактами, экспортной востребованностью многих видов металлургической продукции, пересмотром политики кредитных учреждений по заёмщикам и ценным бумагам, а также чётко выстроенной работе региональных властей с налогоплательщиками.