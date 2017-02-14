Как спасти Ирбит?

В нашем регионе зарегистрирован 1 591 памятник архитектуры, истории и культуры. Фото: Александр Зайцев

На прошлой неделе в Ирбите обрушился третий за месяц дом дореволюционной постройки. В регионе зарегистрирован 1 591 памятник архитектуры, истории и культуры, которые находятся под охраной государства. 329 из них — в неудовлетворительном состоянии, но заниматься ими не спешат. Сносить объекты культурного наследия, включённые в реестр, запрещено законом, а денег на безотлагательный ремонт и реставрацию не хватает. Стоит ли спасать дома-памятники, какие причины, кроме финансовых, тормозят процесс, и как можно разрешить ситуацию, «ОГ» рассказали в Екатеринбургской специальной научно-реставрационной производственной мастерской (ООО «ЕСНРПМ»).

— В Ирбите под охраной государства находятся 79 памятников, и ещё около сотни домов такого же качества, но без особого статуса, — говорит руководитель группы архитекторов проектной мастерской Мария Стукалова, раскладывая на столе проект зон охраны и правила землепользования и застройки Ирбита. — Уникальность этого города — в том, что в нём сохранилась первоначальная веерная структура планировки и высокая плотность исторической застройки в центральной его части. В старинных жилых домах можно найти черты эклектики и неоготики, модерна и классицизма, а домов в «уральском кирпичном стиле» — больше, чем в Екатеринбурге. Именно такие изюминки привлекают туристов. Но сегодня люди, которые живут и работают в памятниках, демонстрируют трухлявые полы и балки и плесень в своих домах, ожидая скорого переселения. Ремонты домов затягивают.

Почему это происходит?

Отсутствие своевременного ухода за зданиями за последние 100 лет. — Ирбитские купцы и промышленники по-хозяйски относились к своим домам, построенным ими в конце XIX — начале XX века, рассчитывая передать их по наследству, — объясняет Мария Стукалова. — После революции и массового истребления купечества преемственность поколений была разорвана, и строения приспособили под другие нужды. Хорошо, если туда «заселились» единые собственники или пользователи. В иных случаях ремонтировать и поддерживать их в надлежащем состоянии не пытались. В некоторых капремонты не проводили ни разу за 100 лет, хотя по нормативам должны.

Замена конкурсов аукционами. — В ходе конкурса заказчик определяет победителя по совокупности критериев, включая опыт, квалификацию и иные качественные параметры участников. При аукционе ключевым фактором являются цена и сроки выполнения работ, — говорит руководитель мастерской Дмитрий Дёмин. — Это сказывается на качестве работ. Во-первых, на аукционы заявляются участники со всей страны. На полномасштабное обследование зданий со всеми обмерами, зондированием, шурфованием уходит до полутора месяцев. Иногородние специалисты в лучшем случае приедут на несколько дней либо вообще сделают проект без привязки «к земле». А во время производства работ не могут ездить через всю страну для осуществления авторского надзора — этим всё равно занимаются местные архитекторы.

Пару лет назад, по словам Дмитрия Дёмина, проект реставрации одной из уральских церквей делала компания из Ростова-на-Дону. В эскизном проекте специалисты предложили не самые приемлемые решения, а некоторые участки объекта не обследовали вообще.

Погоня за экономией тоже чревата рисками. К слову, в Ирбите на тендер на разработку научно-проектной документации на проведение работ по реставрации жилых домов по улице Володарского, 7, 8, 12 и 23, на Ленина, 4 и на Карла Либкнехта, дом 9 заявилось почти 20 участников. Выиграла пермская компания, которая по основному профилю занимается проектированием новых зданий. Исполнитель предложил цену ниже заявленной на 64 процента: за 5,6 миллиона рублей вместо 15,7 миллиона.

Бумажная волокита и противоречия. Как рассказал Дмитрий Дёмин, 73-й федеральный закон «Об объектах культурного наследия» накладывает на организацию ряд дополнительных обязательств: проведение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), разработка научно-проектной документации, её согласование в уполномоченном госоргане. На эти процедуры уходит много времени, хорошо, если заказчик осознаёт это и не включает данное время в сроки выполнения работ исполнителя. В противном случае проектировщику остаётся на выполнение дней 15–20. А если предполагаемые работы влияют на конструктивную безопасность, то проектную документацию необходимо готовить как при новом строительстве, и проходить строительную экспертизу.

Высокая стоимость работ. Удорожание происходит и за счёт дороговизны обследования — в том числе затрат на историко-культурную экспертизу, и за счёт стоимости стройматериалов. Даже штукатурка для домов «кирпичного стиля» подходит не любая, а специальная «дышащая», совместимая со старой кладкой. Отсюда и 20-милионная стоимость работ, озвученная в интервью главы Ирбита Геннадия Агафонова «ОГ».

«ОГ». Качество реставрации. Как рассказала Мария Стукалова, сложности вызывает не только проектирование, но и само производство работ, включая авторский надзор, который архитектор осуществляет до самого момента сдачи:

— Хорошо, если сам подрядчик не просто получил лицензию, а ранее участвовал в реставрации. Некоторые строители в первый раз делают лепнину или бутовую кладку.

Дом-памятник является жилым. Как поясняет Дмитрий Дёмин, в жилом доме-памятнике трудности начинаются уже на этапе обследования. Вполне естественно, жильцы возражают против того, чтобы специалисты вскрывали перекрытия, спускались в подвал и делали шурфы для обследования фундаментов. А если нет полных обследований на стадии научных исследований, то часть необходимых решений не учтут в проекте.

Во время ремонта в таких зданиях часто приходится менять прогнившие деревянные перекрытия. И тут возникает другой вопрос — как отселить жильцов отдельного подъезда или целого дома? Один из вариантов, по мнению специалиста, — сформировать в Жилищном кодексе особый порядок капитального ремонта такого жилья. А ещё лучше — помогать людям вообще переехать из жилого фонда, который невозможно благоустроить за счёт взносов на капремонт.

Что делать? Аналогичные проблемы возникают перед властями других городов области — в частности, Верхотурья, Невьянска и Туринска. Но для того чтобы хотя бы в одном городе привести в порядок и поддерживать несколько десятков объектов исторического наследия, которыми не занимались десятилетия, не хватит ни муниципального бюджета, ни средств областных и федеральных программ. Поэтому специалисты предлагают в качестве решения передавать памятники в частные руки по символической цене и с предоставлением налоговых льгот в обмен на их реставрацию или приспособление под современное использование. При этом собственник должен будет соблюсти ряд условий. Например, инновации не должны нарушать исторический облик объекта, а реставрационные работы могут проводиться только силами лицензированных специалистов.

— При грамотно разработанной концепции такое решение помогло бы сохранить исторический облик города и наполнить новыми функциями те объекты, которые без должной заботы рухнут. Например, бывшие доходные дома после ремонта можно приспосабливать под магазины, сувенирные лавки и центры народных промыслов и ремёсел, а можно использовать в качестве гостиниц.

Здание доходного дома Хребтовой на улице Вайнера в Екатеринбурге несколько десятков лет выглядело как после бомбёжки. После реконструкции и надстройки мансардного этажа здесь разместилось отделение пенсионного фонда по Ленинскому району

ВАЖНО В декабре прошлого года областное правительство утвердило программу «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года». На приведение их в нормальное состояние до 2024 года запланировано потратить почти 390 миллионов рублей — каждый год по 45–50 миллионов Справка «ОГ» ЕСНРПМ образовалась в 1999 году на базе Свердловской специальной научно-реставрационной проектной мастерской. Специалисты организации разработали проекты реставрации комплекса «Верхотурский кремль», областной детской филармонии («Дом крестьянина им. В.И.Ленина), екатеринбургского главпочтамта («Дом связи», Ленина, 39), часовни Александра Невского и мельницы-шатровки в Нижнесинячихинском музее-заповеднике. Также по их проектам отреставрированы здания Свердловского художественного училища имени Шадра («Американская гостиница», Малышева, 68) и пенсионного фонда по Ленинскому району («Доходный дом Хребтовой», Вайнера, 26).