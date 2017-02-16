Промышленные гиганты протянут руку малому бизнесу

Совещание по кооперации проходил на Уралмашзаводе уже второй раз. Фото: Александр Зайцев

Министерство промышленности и науки Свердловской области продолжило серию встреч по развитию кооперации на площадках крупнейших машиностроительных и металлургических заводов региона. Благодаря системным контактам промышленных гигантов с потенциальными поставщиками — представителями малого и среднего бизнеса, сумма внутриобластных контрактов в 2016 году выросла вдвое. С декабря 2014 года прошло более 25 выездов, в них участвовало 90 предприятий региона.

Очередная встреча прошла на площадке Уралмашзавода, где о своём желании работать с УЗТМ заявили 17 предприятий. Такое совещание здесь проходит уже второй раз. Но, как подтвердил гендиректор Уралмашзавода Андрей Кузнецов, заинтересованность предприятия иметь как можно больше партнёров в области сохраняется.

— Завод по итогам 2016 года в два раза увеличил выручку, портфель заказов сформирован до 2019 года. Поэтому мы столкнулись с необходимостью расширить перечень надёжных партнёров по кооперации. В планах предприятия изготовление до десяти экскаваторов ЭКГ-18 в год — это наш якорный продукт, и мы заинтересованы в долгосрочных отношениях, — говорит Андрей Кузнецов.

На сегодня предприятие внутрикорпоративно разместило заказы на 500 миллионов рублей, а в планах на текущий год — увеличить объём кооперационных заказов в пять раз. Это связано с увеличением объёмов производства на предприятии. По итогам встречи замминистра промышленности и науки области Виктория Казакова отметила, что практически вся продукция, представленная на встрече, готова найти на УЗТМ своё применение. Но попросила будущих поставщиков и комплектаторов уделить внимание надлежащему качеству продукции.

Ранее аналогичные совещания прошли на площадках Уралвагонзавода, Евраз-НТМК, Северского трубного завода, Среднеуральского медеплавильного завода, Уралэлектромеди, ВСМПО-АВИСМА, ВИЗ-Стали и УАЗа. Очередное совещание по расширению использования производственно-технического потенциала организаций промкомплекса области в сфере импортозамещения пройдёт на одном из предприятий холдинга АО «Синара — Транспортные машины».

Кстати Виктория Казакова также отметила, что с 2017 года в Свердловской области появилось два новых механизма поддержки промышленных предприятий. Во-первых, начал работать региональный фонд поддержки промышленности, где есть возможность получения займа на льготных условиях — пять процентов годовых на пять лет при сумме займа от 20 до 100 миллионов рублей. Сумма предоставляется на покрытие не более половины общих затрат на проекты при освоении нового вида производства и продукции. Во-вторых, появилась возможность заключения специальных инвестиционных контрактов, по которым инвестор в течение срока действия контракта получает налоговые льготы — налог на прибыль (в областной части) 13,5 процента и налог на имущество ноль процентов. Срок действия специального инвестконтракта — до 10 лет, минимальный объём стоимости — 300 миллионов рублей.