Капремонту в регионе мешают жильцы, главы и некомпетентные подрядчики

Два года назад в программу капремонта в Ирбите включили дом, которому исполнилось... 157 лет!

Сюжет Программа капремонта многоквартирных домов

С 29 апреля на Среднем Урале начала действовать региональная программа капремонта, соответствующая новым законодательным требованиям.

На последнем заседании правительства Свердловской области вице-губернатор Сергей Швиндт отчитался о выполнении в регионе программы капремонта многоквартирных домов. Несмотря на то, что по итогам прошлого года наша область уверенно занимает третье место (после Москвы и Московской области) по количеству отремонтированных многоквартирников и члены Общественного совета при департаменте Госжилстройнадзора Свердловской области говорят о существенных позитивных изменениях, ряд проблем до сих пор остаётся.

1. Отказ жильцов и управляющих компаний пускать подрядчиков к общедомовому имуществу (например, к стоякам в квартирах). По словам Сергея Швиндта, несмотря на то, что в течение 2016 года после провального 2015-го удалось восстановить доверие собственников жилья, некоторые владельцы квартир подрядчикам до сих пор не доверяют или считают, что можно обойтись только частью работ. Поэтому муниципалитеты совместно с Фондом капремонта области должны продолжить работу в этом направлении.

С 2016 года капитальный ремонт многоквартирных домов на Среднем Урале проводится круглый год. Фото: Александр Зайцев

2. Отсутствие специалистов, способных выполнять ремонт дома без отселения граждан. Поэтому в прошлом году на базе Фонда для рабочих начали проводить специальное обучение, в частности — по ремонту крыш с использованием шифера и мягкой кровли. В этом году рабочих будут обучать технике сварки систем отопления и проведения штукатурных работ. Проблемы возникают и с подрядчиками, которые хотят заняться заменой лифтового оборудования.

— В декабре 2016 года из 46 заявившихся на предварительный отбор компаний в реестр организаций, которые будут участвовать в конкурсных процедурах, попали только 11. А во время отбора подрядчиков на разработку проектно-сметной документации на 2018 год из 17 поданных заявок в реестр были включены только 4 проектные организации. Главная причина — предоставление документов ненадлежащего качества (неправильное оформление или отсутствие части бумаг, необходимых для отбора в реестр. — Прим.ред.), — пояснил и.о. гендиректора Фонда капремонта области Андрей Андриянов.

3. Нежелание глав муниципалитетов исключать из программы капремонта дома с высоким уровнем износа. Работа по исключению таких домов из программы должно продолжиться, чтобы в перспективе признать постройки ветхим или аварийным жильём и переселить людей.

4. Превышение стоимости работ, запланированных в текущем году, над объёмом средств, собираемых в муниципалитете.

— Стоимость запланированных на конкретный год работ не должна превышать размер муниципального котла (куда поступают взносы жильцов территории. — Прим.ред.). А это происходит в том числе из-за задолженности собственников жилых помещений. В связи с этим прошу губернатора предусмотреть в областном бюджете около 50 миллионов рублей, чтобы региональный оператор мог вести исковую работу, — сказал Сергей Швиндт.

Кстати В перечень многоквартирных домов, подлежащих капремонту, включены 28 385 многоквартирников на территории области. Общая площадь домов — более 84 миллионов квадратных метров. Это 3,4 процента всей площади многоквартирных домов в России.

В прошлом году в России капитально отремонтировали более 41 тысячи многоквартирных домов. Каждый 25-й дом в России отремонтирован в Свердловской области. Всего в области в прошлом году отремонтировали 1 584 многоквартирника: в 1 546 домах работы приняты собственниками помещений и оплачены региональным оператором.

В 2016 году капремонт дома начал проводиться комплексно: если раньше в каждом доме одновременно проводились по два-три вида работ (например, ремонт фасада, крыши и фундамента), то с прошлого года в доме одновременно проводятся от пяти до восьми видов.

В 2017 году в Свердловской области должны отремонтировать 1 224 многоквартирника, которые стоят в плане на этот год, а также завершить работы в 596 домах, начатые ещё в 2015 году. В связи с переходом на круглогодичный цикл ремонт ведётся уже в 1 577 домах. Плановая стоимость работ около 7 млрд рублей.