ВТБ намерен к 2019 году увеличить чистую прибыль до 200 млрд рублей

В декабре ВТБ отметил год с момента запуска мобильного приложения для акционеров.

21 февраля в Екатеринбурге прошёл День инвестора группы ВТБ, на котором уральским миноритарным акционерам была представлена стратегия развития группы ВТБ на 2017–2019 годы.

Согласно ей, чистая прибыль финансовой группы к 2019 году превысит 200 миллиардов рублей, а возвратный капитал достигнет 14 процентов. По итогам 11 месяцев 2016 года эти показатели составили соответственно 45,5 миллиарда рублей и 3 процента.

В ближайших планах группы — сокращение расходов. Предварительная оценка экономии от перехода на единую платформу ВТБ и ВТБ24 составляет 15–20 процентов от базы расходов банка ВТБ24. Это позволит централизовать управленческие функции, а также реализовать синергию от объединения региональных сетей.

Другой пункт стратегии — снижение стоимости фондирования.

И третья глобальная задача — технологическая революция IT-системы банка, развитие электронных сервисов. Так, в декабре ВТБ отметил год с момента запуска мобильного приложения для акционеров, в котором доступны прогнозы аналитиков, интерактивные котировки акций и сервис расчёта дивидендов. С недавнего времени функционал приложения также позволяет проголосовать на общих собраниях акционеров из любой точки мира.

Кстати Как пояснил председатель Консультационного совета акционеров (КСА) банка ВТБ Валерий Петров, стратегия группы ВТБ была разработана с учётом пожеланий всех акционеров. Всего от них поступило около 300 предложений. — Акционеры в Екатеринбурге одни из самых активных в стране — они всегда скрупулёзно изучают отчётность, задают много вопросов, но при этом настроены позитивно и конструктивно. С 1 марта мы начнём принимать заявки от кандидатов в новый КСА, но уже сейчас мы знаем, что из Екатеринбурга войти в него собираются два активных акционера, — рассказал руководитель службы по работе с акционерами Владимир Хоткин.