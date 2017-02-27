Шире, чем Ельцин Центр

Открывшись, исторический парк в Москве побил рекорды посещаемости — до 19 000 посетителей в день. Фото: myhistorypark.ru

В Екатеринбурге идёт строительство нового музейного объекта — на площадке рядом с цирком появится филиал исторического парка «Россия — моя история», который в конце 2015 года открылся в павильоне на ВДНХ в Москве.

Столичный парк-музей занимает 22 тысячи квадратных метров и разделён на четыре экспозиции, посвящённые разным эпохам. Столица Урала попала в число 20 регионов, где будут открыты его филиалы. По площади наша экспозиция будет не такой масштабной (порядка 6 тысяч квадратных метров), но по содержательной и визуальной составляющей не уступит Ельцин Центру. В этом убеждён профессор, первый проректор по учебной работе Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов, принимавший участие в разработке модели парка.

— Идея парка в том, чтобы исторический материал заговорил бы на понятном для молодёжи языке информационных технологий. Организаторы выставки рассказывали нам, что школьники и студенты выходили из павильона ВДНХ с горящими глазами и говорили: «Мы и не знали, что у нас такая классная история», — рассказывает «ОГ» Александр Безбородов. — Одна только выставка «От великих потрясений к Великой победе» (1917–1945 годы) насчитывает 760 единиц мультимедийной техники, 700 архивных документов, семь секретных разделов архивов, которые переходили по наследству от одного руководителя к другому. Ещё есть мультимедийная карта — тысяча часов документальной хроники, 40 моделей оружия и техники, викторины, позволяющие гостю проверить свои знания по истории.

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— Кто принимал участие в разработке содержательной составляющей этого проекта?

— У проекта большая и профессиональная команда: дизайнеры, программисты, историки. Я был в составе группы экспертов, которые работали с контентом этой выставки с 1946 по 2016 год. Мы трудились в архивах, многие документы были засекречены по нашим просьбам и заявкам. Естественно, все это делалось в официальном порядке. Исторический парк начал развиваться с тематических выставок. Сначала это были Рюриковичи, Романовы, и по мере развития экспозиции её содержание охватывало все исторические эпохи. Нам было важно, чтобы материал готовился на основе новейших разработок.

— Филиал парка появится в Екатеринбурге. Сейчас предполагается, что 80 процентов экспозиции будет посвящено российской истории, 20 — уральской. Какие темы, на ваш взгляд, будут актуальны для региона?

— Мне представляются ключевыми несколько сюжетов: конечно, это тема царской семьи и устойчивый образ Урала как опорного края державы. Последний сюжет имеет ответвления — вклад Урала в победу в Великой Отечественной войне и уральский военно-промышленный комплекс. Кстати, эта тема меня всегда интересовала, ей я занимаюсь профессионально. Должна быть отражена идея Уральской республики, которую продвигал экс-губернатор Эдуард Россель.

— Какую роль, на ваш взгляд, будут играть филиалы?

— В первую очередь — просветительскую. Мне они видятся методическими центрами, дискуссионными клубами, общедоступными лекториями. Уверен, что на повестке дня стоит вопрос о повышении исторической грамотности наших граждан. Моё мнение — история должна стать обязательным ЕГЭ в школе.

— Недавно в Екатеринбурге открылся Ельцин Центр, тоже своего рода мультимедийный музей. В чём его отличие от исторического парка?

— В Ельцин Центре мне пока не довелось побывать, но очень хотел бы. Главное отличие в охвате материала. Ельцин Центр, на мой взгляд — это концептуальный музей, который сосредоточен на эпохе, связанной с биографией первого Президента России. Исторический парк охватывает всю совокупность событий. Кроме того, он представляет возвещённую модель истории России. Мы стараемся предоставить слово разным сторонам, чтобы была видна вариативность исторического процесса. А надо понимать, что она присутствует. Мы стараемся не размахивать историческим знанием как полемической дубиной. Наш принцип — внимательное, бережное изучение и интерпретация исторических источников. История — это процесс незавершённый, продолжающийся. В этом случае оказываются наиболее чувствительными сами участники исторических событий. А сами события становятся предметом исторических споров. Тем важнее не загонять современную историю в программу на конец мая, как это делается в школе. Недавно российский министр образования Ольга Васильева предложила преподавать современную историю не реже раза в месяц. Я эту позицию поддерживаю.