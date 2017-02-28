Заречный поборется с Челябинском за новый реактор

На международной конференции по быстрым реакторам будет порядка 500 докладчиков и всем им проведут экскурсию по БАЭС. Фото: Алексей Кунилов

На Белоярской АЭС в Заречном обсудили публичную отчётность АО «Концерн Росэнергоатом». В ходе совещания директор БАЭС Иван Сидоров рассказал о первых результатах промышленной эксплуатации реактора БН-800, который запустили четыре месяца назад, и поделился планами работы станции на ближайшие годы, включая перспективное строительство нового ещё более мощного реактора БН-1200.

— Мы достигли той мощности, которую хотим вырабатывать. Теперь есть планы дальше переходить на МОКС-топливо (смешанное оксидное уран-плутониевое топливо). Основная задача — показать, что технология замкнутого топливного цикла (позволяет атомной энергетике уйти от необходимости потребления урана-235, тем самым существенно сократить количество отработанного ядерного топлива) работает. Поэтому этот год и следующий мы будем заниматься именно этим, — объяснил Иван Сидоров.

Напомним, в эксплуатацию новый энергоблок введён 31 октября 2016 года. С этого момента БН-800, со сроком службы до 40 лет, стал самым мощным в мире действующим реактором на быстрых нейтронах: 2 100 мегаватт — тепловая мощность, 800 мегаватт — электрическая. Параллельно с этим в 2016 году были завершены основные научно-исследовательские и конструкторские работы по проекту БН-1200, а также произведена корректировка технического проекта реакторной установки. Перспективный энергоблок сможет похвастаться увеличенным до 60 лет сроком службы, а также возросшими профильными характеристиками: 2 800 мегаватт — тепловой мощности, 1 220 мегаватт — электрической.

Примечательно, что, по словам директора БАЭС, опыт отечественных атомщиков крайне востребован на мировом уровне, а сотрудники филиалов Росэнергоатома на регулярной основе делятся опытом с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья.

— Наш новый блок — инновационный. Других таких в мире нет. Только наши атомщики научились его эксплуатировать. У нас были коллеги из Китая, в прошлом году дважды приезжали корейцы для обмена опытом. Налажены постоянные связи с Японией, Индией, Францией. В этом году в Екатеринбурге пройдёт международная конференция по быстрым реакторам FR17 (26–29 июня). Будет порядка 500 докладчиков, и все приедут к нам на экскурсию.

Отдельно Иван Сидоров поделился информацией о намерении генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачёва определить площадку для строительства нового БН-1200 уже до конца 2017 года. И помимо нашего региона, на право возвести на своей территории новый энергоблок также может рассчитывать соседняя Челябинская область. В данный момент ведётся обсуждение этого вопроса.

Профицит вырабатываемых мощностей обеспечит возможность дальнейшего вывода из эксплуатации неэффективного и выработавшего свой ресурс генерирующего оборудования.