Четвёртым ТОРом в области может стать Нижний Тагил

Фото: Алексей Кунилов

Администрация Нижнего Тагила начала формирование заявки на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Это четвёртый город в Свердловской области, который решил получить такой статус. В прошлом году ТОРом стал Краснотурьинск, одобрения заявок ждут Новоуральск и Первоуральск.

Ранее на поддержку федерации могли рассчитывать только муниципалитеты, находящиеся в кризисной ситуации, но с 1 января этого года поддержку могут получить все группы моногородов. В том числе города с устойчивой экономикой, такие, как Нижний Тагил. Решение должно быть принято во втором квартале текущего года.

В случае одобрения правительством РФ статуса ТОР, Нижний Тагил получит ряд преференций, в числе которых возможность получать федеральное финансирование для приоритетных инвестиционных проектов. Предусмотрены и значительные налоговые льготы. Например, резиденты освобождаются от налогов на землю и имущество, а их страховые взносы снижаются в четыре раза. Развиваться город намерен прежде всего как индустриальный центр, осваивая передовые технологии. Для прогрессивных бизнесменов предлагаются девять инвестиционных площадок (полный перечень можно найти на инвестиционном портале города invest-tagil.ru). Одна их них — индустриальный парк «Восточный».

— Парк предполагается разбить на две части. Одна — с готовыми инженерными сетями, на которые приходит инвестор и строит те производственные корпуса, которые ему необходимы. На второй будут возведены корпуса промышленного типа, куда зайдут предприниматели-арендаторы. Арендная плата будет рассчитана по самой минимальной ставке. В «Восточном» будет создано не менее 4,5 тысячи новых рабочих мест, — сообщила заместитель главы города Евгения Черемных, назначенная Инвестиционным уполномоченным города.

Инвесторам предлагается также принять участие в нескольких социально-культурных проектах. Например, в строительстве оздоровительного центра, оранжереи, а также парков развлечений: «Militari-park» на Старателе, «Медной горы хозяйка» на Зайгоре, аквапарк на Долгой.

Сформированы десятки предложений для предпринимателей, имеющих намерение «уйти в деревню». На Чусовой инвесторам предлагают построить причалы и туристические комплексы, в Елизаветинском — конный клуб и объект агротуризма, в Баронской — эколого-просветительский центр. Не обошли разработчики инвестпредложений и известную читателям «ОГ» Серебрянку. В селе намерены открыть туркомплекс, магазин и кондитерскую.