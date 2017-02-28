«Росатом» дополнительно профинансирует проекты трех свердловских городов

Заместитель генерального директора по экономическому анализу и планированию ГК «Росатом» Сергей Новиков (слева) и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Фото: Департамент информационной политики губернатора

Государственная корпорация «Росатом» в 2017 году дополнительно направит в бюджет Свердловской области 4,3 миллиарда рублей налоговых отчислений. Соответствующее соглашение вчера, 27 февраля, в Сочи подписали заместитель генерального директора по экономическому анализу и планированию ГК «Росатом» Сергей Новиков и свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Соглашение позволит перечислить дополнительные бюджетные ассигнования в рамках документа об обеспечении развития трёх «атомных» городов Свердловской области: Лесного, Заречного и Новоуральска. В рамках соглашения правительство Свердловской области также направит в указанные муниципалитеты 900 миллионов рублей — по 300 миллионов рублей в каждый.

«Согласно протоколам, которые подписываются ежегодно, госкорпорация выделяет средства на обустройство и улучшение социальной инфраструктуры городов, где присутствуют их предприятия. У нас три таких города. С муниципалитетами мы уже подписали протокол конкретных дел, на которые будут направлены средства, начиная от ремонта дорог до строительства объектов», — пояснил глава региона.