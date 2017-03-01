Свердловскую программу назвали одной из лучших российских практик ЖКХ на форуме в Сочи

В рамках капремонта лифты в Свердловской области начали менять в прошлом году. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Российский инвестиционный форум

В Сочи 27 и 28 февраля работает Российский инвестиционный форум.

Вчера, 28 февраля, в Сочи закончился двухдневный Российский инвестиционный форум, где представители власти и бизнеса обсудили перспективы развития экономики страны и презентовали масштабные инвестпроекты регионов России. Участие в форуме традиционно принял премьер-министр России Дмитрий Медведев. Делегацию Свердловской области возглавлял губернатор Евгений Куйвашев. «ОГ» собрала самые интересные заявления и узнала, что привезли с форума свердловчане.

В стране

Дмитрий Медведев заявил, что кризис закончился. Во время выступления он пояснил, что трудности были из-за проблем в мировой экономике, но теперь этот этап пройден: падение внутреннего валового продукта в России прекратилось. Положение на рынке труда стабилизировалось, реальные доходы населения стали потихоньку повышаться.

— Надо эти тенденции закрепить. У нас уже сейчас, как вы знаете, рекордно низкая для современной России инфляция: порядка 5,4 процента в 2016 году и 5 по итогам января 2017 года. Ещё совсем недавно по итогам 2015 года у нас инфляция была почти 13 процентов. И конечно, абсолютно реальные планы довести инфляцию до четырёх процентов в год, — сказал премьер-министр.

На форуме Дмитрий Медведев также назвал недопустимой ситуацию, при которой ​значительное число талантливых учёных и специалистов уезжают работать за границу, и предложил решить проблему, реформируя систему образования.

Почти 5 миллионов россиян получают зарплату ниже прожиточного минимума — на уровне МРОТ. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец во время сессии, посвящённой производительности труда. По её словам, основное препятствие для роста производительности труда — это сокращение инвестиций и отсутствие у предпринимателей стимулов вкладываться в техническое перевооружение.

В регионе

Свердловскую программу «1000 лифтов» на форуме признали одной из лучших российских практик ЖКХ. На сочинской площадке её презентовало Агентство стратегических инициатив в числе лучших социально-экономических практик — «готовых решений» для внедрения в регионах. По инициативе агентства эта программа вошла в отраслевую модель «ЖКХ и городская среда» по направлению «капремонт». В рамках программы «1000 лифтов» к маю 2017 года в многоэтажных домах Среднего Урала планируется обновить 1 156 подъёмных механизмов — это почти треть от имеющейся в регионе потребности.

На сочинской площадке её презентовало Агентство стратегических инициатив в числе лучших социально-экономических практик — «готовых решений» для внедрения в регионах. По инициативе агентства эта программа вошла в отраслевую модель «ЖКХ и городская среда» по направлению «капремонт». В рамках программы «1000 лифтов» к маю 2017 года в многоэтажных домах Среднего Урала планируется обновить 1 156 подъёмных механизмов — это почти треть от имеющейся в регионе потребности. «Ренова» обеспечит Средний Урал овощами. На площадке форума Евгений Куйвашев и председатель Совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг подписали меморандум о реализации инвестпроекта по строительству новейших тепличных комплексов. Площадь размещения комплексов составит порядка 10 гектаров, овощи, в первую очередь огурцы и помидоры, будут выращивать по голландской технологии.

— Мы в регионе полностью обеспечиваем себя по многим видам продукции: хорошие показатели по мясу птицы, производству яиц, свинины, есть прирост по говядине, область является одним из лидеров по приросту молока. Реализация проекта по выращиванию овощей — это достаточно новая для нас отрасль, — отметил Евгений Куйвашев.

Свердловская область и Российский фонд прямых инвестиций будут сотрудничать по соинвестированию проектов, в частности — тех, что планируется реализовать в рамках создания ОЭЗ «Титановая долина». Об этом договорились губернатор Евгений Куйвашев и директор фонда Константин Зубанов.