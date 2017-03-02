Минприроды приостановило работу травившего горожан свинцом завода в Дегтярске

Фото: Даниель Марголис

Деятельность Дегтярского литейно-механического завода, занимавшегося расплавкой свинца прямо в центре города, приостановлена по результатам проверки министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Местные активисты намерены довести возбуждённое административное дело до уголовной классификации. Собственник предприятия в ответ намерен отстоять законность своей деятельности в суде.

Проверка проводилась со 2 по 28 февраля 2017 года в ночное время. Специалисты ведомства убедились в том, что по ночам предприятие ведёт плавку свинца.

— Предприятием были совершены несанкционированные — то есть без лицензии на соответствующую деятельность — выбросы в атмосферный воздух. Химический анализ проб, которые были взяты организацией, показал, что в выбросах в 72 раза превышена предельная концентрация оксида углерода. Это загрязняющее вещество четвёртого класса опасности, — поясняет заместитель главного госинспектора в области охраны окружающей среды Вероника Русинова.

Результатом проверки стало возбуждение административного дела по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения». Стоит отметить, что большая часть поступивших в органы материалов предоставлялась местным депутатом Даниэлем Марголисом, который долгое время занимается этой проблемой, и его сторонниками.

— Будем добиваться, чтобы наказание понёс не только собственник предприятия, но и мэр Игорь Бусахин со своим заместителем Сергеем Логиновских, являющиеся одними из ключевых фигур в реализации этого беспредела. Я считаю, что такие действия должны повлечь за собой уголовную ответственность, — резюмировал депутат.

Сам Игорь Бусахин пояснил, что заводу было выдано лишь разрешение на техперевооружение, и в данный момент предприятие проводит пусконаладочные работы.

— Мы выезжали туда не единожды, проверяли. Дымов, запахов и прочего мы не увидели. Проверяли, как идёт процесс строительства. И там действительно из развалин сейчас делают нормальное предприятие. Сумма вложений, со слов собственника, уже порядка 50 миллионов рублей. Сам руководитель не считает данную проверку объективной — сейчас они сами собираются идти в суд, — парировал чиновник.

Отметим, что доказывать свою правоту директор завода Николай Пинаев начнёт именно с кабинета главы Дегтярска — на 2 марта его пригласили для объяснения ситуации.