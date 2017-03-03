Как сыр в масле: в чём успех Слободо-Туринского маслозавода?

В прошлом году на заводе начали производство адыгейского сыра. Фото:«Коммунар»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Слободо-Туринский маслозавод существует 67 лет. За это время многое изменилось здесь. Прежней осталась разве что коробка здания, сложенная из кирпичей разобранной в послевоенное время церкви. Да и ту в прошлом году постарались привести в современный вид, убрав под сайдинг старые фронтальные, на которые прежде всего падает взгляд, стены. Что не успели – доделают нынешним летом.

– Планов у нас громадьё, – отмечает руководитель предприятия Наталья Мошегова.

В здешнем коллективе она человек относительно новый, но уже освоивший все тонкости производства молочной продукции. С августа 2014 года Наталья Валентиновна в должности генерального директора акционерного общества «Слободо-Туринский молочный комбинат «Надежда». Кстати, «Надежда» – своеобразный бренд предприятия. Он хорошо известен потребителям продукции наших маслоделов.

– Маслодел – понятие узкое. Сейчас ассортимент выпускаемой продукции много шире. Было время, когда делали здесь сухое молоко. В 1980 году был пущен цех по производству казеина, оборудование для него поступило прямо с ВДНХ. А продукция шла в основном на экспорт. В юбилейном 2015 году запустили новую технологическую автоматизированную линию по производству творога, – рассказывает заместитель директора, главный технолог Татьяна Макарова. – Как результат – дальнейшее улучшение качества продукции и снижение доли ручного труда. Оператор лишь задает необходимые параметры, остальное делает автоматика. Наш творог идёт нарасхват.

Главную оценку продукции слободотуринских маслоделов ставит покупатель. На складах она не залёживается, уходит потребителям буквально с лёту и поставляется в города Свердловской и Тюменской областей.

По качеству выпускаемой продукции на комбинате разработана целая система. Полное название документа: «Политика в области качества и безопасности молока и молочной продукции АО «СТМК «Надежда». Задача – стать лидером на рынке производства молока и молочной продукции, расширить ассортимент, улучшить качество.

Люди видят, как преображается завод, как руководство заботится об улучшении условий труда. Большие надежды возлагаются на газификацию производства. Газ на комбинат должен прийти буквально в скором времени, это согласуется с планами руководства района. Значит, предстоят проектирование, установка оборудования. На очереди замена старого на новое в производственном цехе и на других участках. В общем, планов действительно громадьё. Претворять их в жизнь предстоит коллективу предприятия, довольно большого – около сотни человек.

Цифры За 2016 года завод отгрузил товаров собственного производства на 177 млн 159 тыс рублей. Произведено 4 тысячи 255 тонн цельной молочной продукции, 133 тонны масла.