С начала года действует новый механизм льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей

Свердловские аграрии подготовили семена для посевной. Фото: Александр Исаков

Вчера на заседании правительства области губернатор Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам и ведомствам помочь аграриям без проволочек начать полевые работы, до которых остаётся полтора месяца.

В первую очередь губернатор поручил обеспечить посевную кампанию всем необходимым: техникой, горюче-смазочными материалами, семенным материалом и минеральными удобрениями. Министр АПК и продовольствия области Дмитрий Дегтярёв отметил, что потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур закрыта полностью. Запасы топлива продолжают пополняться, техника готова к работе на 70–90 процентов.

С начала года действует новый механизм льготного кредитования, согласно которому кредит сельхозтоваропроизводителю выдаётся по ставке не более 5 процентов годовых, а уполномоченные банки получают субсидию в размере ключевой ставки на возмещение недополученных ими доходов.

Аграрии уже получили заёмные средства на общую сумму 850 миллионов рублей, кредитные договоры заключены на 200 миллионов.

Должна развиваться и сложившаяся в регионе практика финансирования сельхозпроизводителей местными заводами в счёт будущих поставок молока. Так, ПАО «Каменское» получило кредит на подготовку к нынешней посевной ещё в декабре прошлого года — на эти деньги закупили минеральные удобрения и технику.

— Опыт последних лет показал, что это взаимовыгодное сотрудничество, — пояснил Дмитрий Дегтярёв. — Это и оперативная поддержка производителей, и возможность завода гарантировать наличие качественного молока для переработки и формировать устойчивую сырьевую базу: обязательств сельхозпроизводители не нарушают.